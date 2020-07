Styliste noemt verwondingen van Amber Heard leugens: “Ze had helemaal geen blauw oog” BDB

14 juli 2020

17u40

Bron: Evening Standard 0 Celebrities Had Amber Heard (34) twee blauwe ogen en verwondingen in het gezicht toen ze te gast was in ‘The Late Late Show with James Corden’ op 16 december 2015? De actrice beweert van wel, maar volgens haar styliste kloppen die beweringen niet. “Er was geen schrammetje te zien”, vertelde Samantha McMillen dinsdag in de rechtbank. Verder getuigde ook Tara Roberts, manager van het privé-eiland van Depp: “Amber kon gewelddadig uit de hoek komen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De rechtszaak van acteur Johnny Depp tegen de krantengroep News Group Newspapers (NGN) en de tabloid The Sun is z’n tweede week ingegaan. Na enkele spraakmakende uitspraken de voorbije dagen, kwamen ook dinsdag heel wat opmerkelijke getuigen aan bod. Op basis van al die testimonials moet de rechter beslissen of de krant Depp terecht een “vrouwenmepper” heeft genoemd.

Styliste Samantha McMillen deed de geloofwaardigheid van Amber Heard dinsdag wankelen. De ‘Aquaman’-actrice beweerde eerder dat Depp haar serieus had toegetakeld op 15 december 2015, de dag voordat ze te gast was in de talkshow ‘The Late Late Show with James Corden’. Ze deelde later ook foto’s van haar verwondingen. Volgens McMillen, de styliste van Heard tijdens haar huwelijk met Depp, was daar niets van te merken. “Na de opnames riep Amber uit: ‘Kan je geloven dat ik in die uitzending zat met twee blauwe ogen?’ Maar er was helemaal niets te zien. Ik heb Ms. Heard die dag zonder make-up van dichtbij gezien en er waren geen sporen van blessures of verwondingen. Laat staan dat ze een blauw oog had. Hoe Amber op die foto’s staat: dat is niet hoe ik me haar op die dag herinner.”

(Lees verder onder de foto.)

De styliste stelde ook een ander incident in vraag. Heard beweerde namelijk dat Depp haar op 21 mei 2016 met een telefoon in het gezicht geslagen heeft, opnieuw met ernstige verwondingen tot gevolg. “Ik heb haar drie dagen later gezien en er was geen schrammetje te bespeuren. Ik was dan ook geschokt toen ik enkele dagen nadien Heard in de rechtbank zag met kneuzingen. Depp was op dat moment naar L.A. vertrokken, dus ik wist dat hij die verwondingen niet had kunnen toebrengen.” De getuigenissen van McMillen werden door de tegenpartij echter in twijfel getrokken. “Je liegt omdat je Depp wil beschermen. Hij is veel te belangrijk voor je carrière”, klonk het.

Lakverdunner

Ook een ander incident kwam opnieuw ter sprake: de verwondingen van Depp toen hij met Amber op z'n privé-eiland in de Bahama’s zat, eind 2015. Tara Roberts, de manager van het eiland, was toen getuige van een verhitte discussie tussen het echtpaar. “Ik hoorde dat Amber Johnny “dik” noemde. Ze riep dat z'n carrière voorbij was en dat hij zou sterven als een eenzame man. Op de parking vroeg hij aan Amber de autosleutels, maar ze wou die niet teruggeven. Johnny riep dat ze moest weggaan en hem alleen moest laten. Toen ik op de parking arriveerde, zag ik Amber agressief trekken aan Johnny. Hij bleef maar roepen dat ze moest weggaan. Tijdens dit hele incident heb ik de acteur Amber niet zien slaan of wegduwen. Hij reageerde niet fysiek op haar aanvallen. Uiteindelijk ben ik tussenbeide gekomen en stopte de discussie. Ik ging met Johnny naar het café op het eiland en terwijl hij op de sofa lag, zag ik dat hij een rode zwelling had op z'n neus. ‘Ze heeft een bus lakverdunner over me gegoten, met deze snee als gevolg', vertelde hij me. De dag nadien heb ik zo’n bus teruggevonden.”

Voor z’n huwelijk met Heard was Johnny vriendelijk en sociaal. Nadien veranderde er iets: hij was plots heel stil en sliep bijna de hele tijd. Tara Roberts

Roberts vertelde ook dat ze zich geen incident met een gebroken deur herinnert. Volgens Amber sloeg Depp een deur kapot toen hij in de zomer van 2014 op het eiland verbleef om af te kicken. “Er is niets gebroken. Als dat wel zo zou zijn, had ik het wel gezien. Het is mijn job om hiervan op de hoogte te zijn.” Volgens Roberts kon Heard wel agressief uit de hoek komen: “Ze gooide geregeld spullen naar hem en trok aan z'n haar. Ik heb haar gewelddadig zien reageren. Voor z’n huwelijk met Heard was Johnny vriendelijk en sociaal. Nadien veranderde er iets: hij was plots heel stil en sliep bijna de hele tijd. Als ik dan eens alleen met Johnny was, slaagde Amber er altijd in om plots op te duiken en het gesprek te kapen.”

Een dagboekpassage van Amber Heard, die voorgelezen werd in de rechtbank, sprak dan weer in het nadeel van de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur. “Z'n shirt hing rond m’n nek. Hij heeft me verschillende keren geslagen”, schreef Heard tijdens een treinrit op hun huwelijksreis in Singapore in 2015. Malcolm Connelly, beveiligingsagent van Depp, die aanwezig was tijdens de trip, vertelde in de rechtbank niets gemerkt te hebben van het incident. “Maar ik zat ook in een wagon verderop”, klonk het. Connelly bevestigde wel een ander verhaal van Depp in de rechtbank: dat de acteur z'n vingertopje verloor nadat Heard een fles vodka naar hem geslingerd had. “Johnny heeft dat inderdaad zo tegen me verteld.”

Lees ook:

Voor wie niet meer kan volgen: de meest waanzinnige uitspraken en gebeurtenissen van het Johnny Depp-proces op een rijtje (+)

Johnny Depp raakte 650 miljoen dollar kwijt: “Daarom was ik in zo’n slecht humeur tijdens mijn ruzies met Amber”

Fin de carrière voor Johnny Depp? “Enkel échte supersterren overleven zo’n schandaal” (+)