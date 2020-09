Styliste Jessica Mulroney zet de puntjes op de ‘i’: “Meghan Markle en ik hebben geen ruzie, we zijn familie” SDE

21 september 2020

09u23

Bron: People 0 Celebrities Néé, Jessica Mulroney (40) en Meghan Markle (39) hebben geen ruzie met elkaar. Dat laat de Canadese styliste weten in een inmiddels alweer verwijderd bericht op sociale media. De geruchten dat de hertogin van Sussex niets meer te maken wil hebben met haar, doet ze af als onzin.

In juni kwam Jessica Mulroney behoorlijk onder vuur te liggen, toen ze online een discussie aanging met blogster Sasha Exeter. Die riep haar volgers op om zich openlijk uit te spreken over racisme - naar aanleiding van het overlijden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Jessica voelde zich persoonlijk aangesproken en stuurde enkele berichten met bedreigingen naar Sasha, die in een video terugsloeg. Daarop werd ‘I Do Redo’, de televisieshow van Jessica, gecanceld. De styliste werd ook uit het tv-programma ‘Good Morning America’ geweerd.

Erger was dat ook haar jarenlange vriendschap met Meghan Markle onder druk kwam te staan. “Hun vriendschap is zeker niet meer wat het geweest is", vertelde een bron. En ook: “Meghan is doodsbenauwd dat ze nu meegesleurd gaat worden in deze hele hetze. Ze zegt dat Jessica geen racist is, maar dat ze deze situatie op een pijnlijk foute manier heeft afgehandeld. Ze wil niet langer geassocieerd worden met haar vriendin, of toch in elk geval niet meer samen met haar gezien worden.”

Maar daar is niets van aan, laat Jessica nu weten in een (alweer verwijderd) bericht op sociale media. “Voor eens en voor altijd: Meghan en ik zijn familie. Ze is m'n liefste vriendin en heeft elke dag geïnformeerd hoe het met me ging. Het is werkelijk vreselijk wat alle roddelbladen over onze vriendschap schrijven. Er worden leugens verspreid, die voor veel mensen pijnlijk zijn. Ik ben er klaar mee”, besluit ze.

Jessica en Meghan zijn al jaren erg hecht. De drie kinderen van de styliste kregen zelfs een bijzondere rol tijdens het huwelijk van Meghan en prins Harry. Dochter Ivy was bruidsmeisje, zoons John en Brian mochten Meghans sleep vasthouden toen ze naar het altaar wandelde.

