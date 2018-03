Studiebeurs vernoemd naar Guillermo del Toro MVO

12 maart 2018

De organisatie van het filmfestival van Guadalajara heeft een studiebeurs voor ambitieuze Mexicaanse filmmakers vernoemd naar de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro, die vorige week in de prijzen viel bij de Oscar-uitreiking met zijn film 'A Shape of Water'.

Guillermo del Toro gaf dit weekend een masterclass op het filmfestival in zijn geboortestad. Ook opende hij in Guadalajara een nieuwe bioscoop die zijn naam draagt. Met de studiebeurs is een bedrag van 60.000 dollar gemoeid, waarmee een jonge Mexicaanse filmmaker de kans krijgt om een prestigieuze filmopleiding te volgen in het buitenland.

"Als we een leven veranderen, veranderen we een generatie", zei Del Toro, wiens genre fantasy-drama een nieuwe generatie filmmakers in Mexico heeft geïnspireerd. Del Toro zal zelf de jury voorzitten die de studiebeurs jaarlijks op het filmfestival toekent. Del Toro kondigde volgens The Hollywood Reporter ook aan dat zijn expositie 'At Home With Monsters' volgend jaar te zien zal zijn in musea in Mexico-Stad en Guadalajara. De tentoonstelling bestaat uit 500 schilderijen, tekeningen en voorwerpen, van Del Toro's monsters.