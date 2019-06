Strubbelingen bij de Beckhams: David is geen fan van het lief van zoon Brooklyn SD

05 juni 2019

18u19 0 Celebrities David Beckham (44) is naar verluidt geen al te grote fan van Hana Cross (21), de nieuwe vriendin van zijn oudste zoon Brooklyn (20). Nadat het koppel al meerdere keren tijdens een verhitte ruzie werden betrapt, heeft David zijn zoon gevraagd om de relatie met Hana wat te laten bekoelen. Al ziet het er niet naar uit dat Brooklyn oren heeft naar dat voorstel.

Het is een passionele relatie tussen Hana Cross en Brooklyn Beckham. Al meerdere keren werd het jonge koppel gefotografeerd terwijl ze kletterende ruzie hadden, recent nog tijdens het Filmfestival in Cannes. Toen moest het koppel uit elkaar gehaald worden door veiligheidsmensen. Die ruzies doen de wenkbrauwen fronsen bij Brooklyns ouders, David en Victoria. Dat vertelt een bron dicht bij de familie Beckham.

David heeft een sterke band met Brooklyn. Het is zorgwekkend voor hem en Victoria om de jongen te zien ruziemaken met Hana”, klinkt het. Het zou David ertoe aangezet hebben om Brooklyn te vragen Hana niet langer mee te nemen naar familiebijeenkomsten. “Het gaat zo op en neer tussen hen de laatste weken. David wil dat Brooklyn serieus nadenkt of hij wel een toekomst heeft met haar", vertelt de bron. “David heeft Brooklyn gevraagd om meer tijd door te brengen met zijn familie in de hoop dat hij tot hem kan doordringen en hem kan helpen. Hij weet dat jonge liefde moeilijk kan zijn, maar hij wil ook niet dat die publieke ruzies iets terugkerends worden. In plaats van tussenbeide te komen, probeert hij het rustig aan te doen en Brooklyn gewoon wat advies te geven.”

Of de jongen ook écht openstaat voor dat advies, blijft twijfelachtig. Onlangs werd hij nog wel zonder Hana op een familievakantie gespot, maar ondertussen blijft hij regelmatig verliefde foto’s van zijn vriendin op zijn Instagram-account plaatsen. Of David daarmee kan lachen, is nog maar de vraag.