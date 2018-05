Stromae wil een animatiefilm maken: "Popcorn, kinderen, de bioscoop, ja dat lijkt me tof" MVO

07 mei 2018

08u26 0 Celebrities Stromae heeft nog grootse plannen, zo vertelt hij in een exclusief interview met Studio Brussel. Hij wil onder andere een animatiefilm gaan maken.

Het moet een langspeelfilm gaan worden, in tegenstelling tot zijn videoclips. "Eentje voor kinderen, die je in de bioscoop kan gaan bekijken, dat lijkt me leuk", verklapt hij. Daarnaast zou hij zichzelf ook wel architect zien worden. "Gebouwen ontwerpen, waarom niet?", klinkt het. Stromae is dus helemaal terug van weggeweest, en hij is duidelijk niet van plan om snel weer van het toneel te verdwijnen.