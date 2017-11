Stromae openhartig: "Zonder mijn broer zou ik zelfmoord hebben gepleegd" TDS

10u24

Bron: France Ô 1 BELGAIMAGE Celebrities Het was zorgwekkend nieuws, toen zanger Stromae in 2015 al zijn optredens moest annuleren door ernstige bijwerkingen van de malariapillen die hij nam. In een documentaire van de Franse zender France Ô vertelt Stromae openhartig nu hoe diep hij toen werkelijk zat.

Paul Van Haver, zoals Stromae in het echt heet, heeft nu nog altijd last van de medicatie die hij in 2015 nam tegen malaria. De zanger moest zijn tour door Afrika toen volledig annuleren, en keerde onmiddellijk terug naar Brussel.

"Zo uitgeput"

"Ik was zo gestresseerd, zo uitgeput", legt de zanger nu uit tegen de Franse zender France Ô, die er de documentaire ‘Malaria Business’ over maakte. "Oké, dat zat er wellicht al een tijdje aan te komen, maar dat geneesmiddel was de versneller. Tijdens de concerten besefte ik niet, dan voel je die terugslag niet. Maar uiteindelijk word je paranoia.”

"Hij heeft mijn leven gered"

Stromae vertrouwt de camera openhartig toe hoe diep hij heeft gezeten. Zijn broer Luc, die ook zijn manager was, heeft zijn leven gered. “Hij heeft bij mij de klik gemaakt. Hij vertelde me het ook altijd wanneer ik onterecht paranoia was. En ik denk, als hij er niet geweest was, dat ik die ene nacht zonder twijfel zelfmoord had proberen plegen. Dat is zeker. Ik wik en weeg mijn woorden, ik meen het. Maar als hij er niet was geweest toen, dan zou ik hier waarschijnlijk niet met jullie aan het praten geweest zijn.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.