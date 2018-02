Stromae is onherkenbaar veranderd: dit is zijn nieuwe look (en de fans reageren verdeeld) TDS

02 februari 2018

14u13

Bron: Twitter 0 Celebrities Stromae zag er tijdens zijn optredens steeds tip top afgeborsteld uit. Hij was vaste gast op fashionevents en l anceerde zijn zelfs eigen modecollectie. Maar sinds hij ernstig ziek werd door malariapillen, lijkt hij de boel gewoon de boel te laten.

Paul Van Haver, zoals hij echt heet, liet zijn haren groeien en zijn modieuze poloshirts werden vervangen door een comfortabel trainingspak. Het was een fan die Stromae tegen het lijf liep, en de beelden verspreidde via Twitter. Het regende meteen reacties. En die zijn erg verdeeld.



"Hij ziet er nu als crapuul uit", schrijft iemand. Of ook: "Stromae gaat Bruce Jenner achterna." Anderen verdedigen de zanger dan weer: "Mogen we ons haar niet meer laten groeien, of wat?"

Anno 2018 heeft de zanger nog altijd last van de medicatie die hij in 2015 moest slikken tegen malaria. Stromae moest zijn tour door Afrika toen volledig annuleren, en keerde onmiddellijk terug naar Brussel. “Ik was zo gestresseerd, zo uitgeput. Oké, dat zat er wellicht al een tijdje aan te komen, maar dat geneesmiddel heeft alles versneld. Tijdens de concerten besefte ik dat niet, dan voel je die terugslag niet. Maar uiteindelijk word je paranoïde”, vertelde Stromae op de Franse zender France Ô, die er de documentaire ‘Malaria Business’ over maakte. En toen? Toen verdween Stromae van de radar.

