Stripper achter Jennifer Lopez’ personage in ‘Hustlers’ dreigt met rechtszaak: “Ik wil geld zien” TDS

25 september 2019

16u25

Bron: Variety 0 Celebrities Hoewel de nieuwe film ‘Hustlers’ - waarin Jennifer Lopez (50) een stripper speelt die samen met enkele collega’s besluit om hun klanten te beroven - enorm gesmaakt wordt door het publiek, is niet iedereen even blij met de prent. De échte stripper Samantha Barbash, waarop de film is gebaseerd, dreigt immers met een rechtszaak, gezien zij geen enkele vergoeding heeft gekregen. “J.LO werkt toch ook niet gratis?”, aldus Samantha.

Voor wie het nog niet wist: ‘Hustlers’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film gaat over strippers Ramona (Jennifer Lopez) en Destiny (Constance Wu), die hun inkomsten zo sterk zien verminderen na de beurscrash van 2008 dat ze besluiten om de rollen om te draaien. Door hun voormalige Wall Street klanten op te lichten leiden ze al snel een luxueus en decadent leventje. Maar wanneer hebzucht de overhand krijgt, wordt hun vriendschap bedreigd en komt ook de sterke arm der wet om de hoek kijke

Het verhaal is gebaseerd op het leven van Samantha Barbas. Zij bekende zo’n twee jaar terug dat ze één van de leidinggevenden was binnen een misdadige kring van danseressen. Ze besloten de New Yorkse elite en zakenmannen te verleiden, om hen dan te drogeren en te bestelen. Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in New York Magazine onder de titel ‘The Hustlers at Scores’, en wist zo te beroeren dat er nu dus ook een film over werd gemaakt.

(lees verder onder de foot)

Deal of rechtszaak

Samantha Barbas kreeg van de makers echter geen enkele vergoeding, en daarom dreigt ze nu met een rechtszaak. Bruno Gioffre, de advocaat van de strpper, geeft het productiebedrijf 10 dagen de tijd om tot een deal te komen met Barbash, voor ze naar de rechter stappen. Volgens de advocaat gaat het om een “flagrante overtreding” van de rechten van zijn cliënt, maar daar denken de makers duidelijk anders over. “We zullen ons recht verdedigen om op feiten gebaseerde verhalen te maken op basis van openbare verslagen en kijken ernaar uit deze zaak op te lossen voor een rechter”, aldus het productiebedrijf, dat stelt dat het de toestemming van Barbash niet nodig had om de film te produceren.

De makers van ‘Hustlers’ hebben Barbash naar eigen zeggen wel een aanbod gedaan voor het verhaal, maar was dat volgens de stripper slechts een peulschil. “Mijn eigen Hermès handtassen zijn nog meer waard dan dat”, zei ze. “Ze hebben gewoon mijn verhaal gestolen. Jennifer werkt toch ook niet gratis, dus waarom zou ik dat dan doen?”