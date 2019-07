Strijd tussen Johnny Depp en Amber Heard nog niet voorbij: “Ze drukte een sigaret uit op mijn gezicht” TK

27 juli 2019

10u54

Bron: ANP/Daily Mail 0 Celebrities De ruzie tussen exen Johnny Depp en Amber Heard blijft maar voortduren. Depp beschuldigt Heard er nu van dat zij een sigaret op zijn gezicht heeft uitgedrukt tijdens een ruzie. The Blast publiceerde foto's van de acteur in een Australisch ziekenhuis met een brandwond op zijn wang.

Tijdens de ruzie, die in 2015 in Australië zou hebben plaatsgevonden, zou Depp voor het eerst in een jaar alcohol hebben genuttigd, wat ervoor zorgde dat Heard twee flessen naar hem gooide. Daarbij zou zijn vingerkootje afgesneden zijn. Daarna duwde ze haar sigaret uit op zijn gezicht. Volgens Depp was ze ook razend geworden omdat hij met zijn advocaat overlegd had over een huwelijkscontract met Heard.

Volgens andere bronnen was het echter de acteur zelf die flessen kapotsloeg. Ook zou hij zijn gewonde vinger in blauwe verf hebben gedoopt en daarmee op de muren hebben geschreven.

Rechtszaak

De advocaat van Heard liet alvast weten dat de foto van Depp in het ziekenhuis ‘helemaal niets’ bewijst. “Hij probeert gewoon de aandacht af te leiden van zijn fysieke en psychologische mishandeling. Dat laatste blijft hij overigens doen. Dit is absurd, beledigend en gewoon onwaar.”

De nieuwe beschuldiging komt naar voren in de rechtszaak die de acteur heeft aangespannen tegen News Group Newspapers Limited en columnist Dan Wootton, die in 2018 een artikel publiceerden waarin ze Depp een 'gewelddadige echtgenoot' noemden. Hij eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar omdat hij vindt dat de omschrijving zijn carrière op een negatieve manier heeft beïnvloed.

Heard en Depp vormden een koppel van 2012 tot 2016. Een relatief korte relatie, maar in die tijd is er heel wat gebeurd.Hier kan je een overzicht vinden van alle problemen tussen de twee.

Johnny Depp claims Amber Heard 'put a cigarette out' on his cheek https://t.co/AuzFiuKJYU via @MailOnline Donna preston(@ geekonline) link