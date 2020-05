Strijd om erfenis van Prince loopt uit de hand: banken en advocaten slokken fortuin van 185 miljoen op Redactie

07 mei 2020

15u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Zijn dood was niet enkel voor het publiek een volslagen verrassing. Prince was er zelf ook niet op voorbereid, want Zijn dood was niet enkel voor het publiek een volslagen verrassing. Prince was er zelf ook niet op voorbereid, want na zijn overlijden in april 2016 werd geen testament gevonden. En dat resulteert nu in een uitzichtloos gevecht tussen erfgenamen, advocaten en een bank. De inzet? Een erfenis waarvan de waarde op meer dan 185 miljoen euro wordt geschat, zo staat te lezen in weekblad Primo.

Prince had geen vrouw en geen kinderen, en dus moet dat fortuin worden verdeeld tussen zijn zus Tyka en zijn halfzussen en -broers Sharon, Norrine en John Nelson, Omarr Baker en de vorig jaar overleden Alfred Jackson. Ondertussen hebben die nog geen cent gezien, maar de bank, de financiële adviseurs en de advocaten die zich in opdracht van een rechtbank over de zaak hebben ontfermd, hebben ondertussen wel al voor 18,5 miljoen euro aan erelonen ingediend.

Het is niet alleen cynisch dat enkel die partijen tot op dit moment de enigen zijn die al van Prince’ geld hebben geprofiteerd, volgens de wettelijke erfgenamen is het ook volslagen illegaal. Ze dienden dan ook een klacht in, vooral omdat zij zelf elke euro bij elkaar moeten schrapen om hun eigen advocaten te betalen. Sommigen zijn daarvoor al leningen aangegaan, want in tegenstelling tot hun overleden familielid zijn ze geen van allen rijk.

Integendeel: sommigen moeten het stellen met een uitkering. Daarom eisen ze nu dat hen, in afwachting van de definitieve afrekening, maandelijks bijna 19.000 euro wordt toegekend, zodat ze tenminste zelf hun juridische vertegenwoordiging kunnen betalen. “De bank en de advocaten zijn nog erger dan gieren”, stellen zij.

Belastingen

De Comerica Bank die zich met de zaak bezighoudt, zegt inmiddels dat zij er niets aan kunnen doen, maar dat ze nog in onderhandeling zijn met de Amerikaanse belastingdienst. Die vindt dat de erfenis te laag wordt geschat en eist een groter deel van de koek op. “Zolang de belastingen niet zijn vereffend, kunnen we niet uitbetalen”, stelt de bank, die intussen niet beknibbelt op de kosten die ze zelf in rekening brengt.

De erfenis van Prince is sowieso moeilijk in te schatten. Het gaat immers niet enkel over geld en vastgoed, maar ook om de volledige muzikale catalogus van de artiest, een enorme hoop nog onuitgegeven opnames die in een kluis worden bewaard, de rechten op zijn beeltenis, zijn naam en alle merchandising die daarmee gepaard gaat en eventuele auteursrechten die betaald moeten worden voor het gebruik van muziek van Prince in commercials, films of televisieprogramma’s.

Vooral over dat deel van de erfenis gaat de discussie met de belastingdienst. De erfgenamen eisen nu echter dat er een beslissing wordt genomen en willen dat een rechter tussenbeide komt. En dan vooral zus Tyka, die een deel van de artistieke erfenis van haar broer meteen in cash wil omzetten. “Ik zou niet weten hoe ik auteursrechten moet beheren, laat staan controleren”, zegt ze. “Geld in mijn handen lijkt me een stuk verstandiger. Ik heb ook niet het eeuwige leven.”

