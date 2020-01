Strijd om erfenis Aretha Franklin loopt uit de hand: advocaten slokken fortuin van 72 miljoen op TDS

24 januari 2020

11u18

Bron: Globe 0 Celebrities Op 16 augustus 2018 stierf soullegende Aretha Franklin, maar haar erfenis is nog altijd niet geregeld. De reden? De drie verschillende handgeschreven testamenten die de ronde doen bemoeilijken de verdeling van haar erfenis onder de vier zonen van Franklin. Intussen lopen de juridische kosten wel de spuigaten uit: volgens één van de betrokken advocaten kan de strijd om de erfenis nog miljoenen opslokken.

Wat liep er fout met de erfenis van ‘The Queen of Soul’? Oorspronkelijk wilde de rechtbank van Michigan de erfenis van Aretha Franklin eenvoudigweg onder haar vier zonen verdelen: Clarence, Edward, Teddy en Kecalf. Maar in mei doken plots drie handgeschreven testamenten op van de soullegende, waardoor de procedure een pak ingewikkelder werd en er een juridische strijd losbrak over het fortuin, dat zo’n 72,4 miljoen euro bevat.

Omdat de ruziemakende familieleden weigeren om in te binden, lopen de gerechtskosten inmiddels de spuigaten uit. Vorig jaar alleen al werd zo’n half miljoen euro uit het nalatenschap van Aretha gehaald om er juridische kosten mee te betalen. En volgens Marcus O’Toole-Gelo uit New York, één van de betrokken advocaten, zullen de problemen enkel nog meer bakken geld kosten als ze niet snel worden opgelost. “Dit soort zaken kan bijzonder duur worden, afhankelijk van de wil van de partijen om de strijd vol te houden”, zegt Marcus. “Als dit blijft aanslepen, kan het hen nog miljoenen kosten.”

Riante lonen

Ook de lonen van de advocaten slokken grote delen van de erfenis op, blijkt uit de gerechtelijke afschriften die werden ingediend bij de rechtbank van Michigan. Zo kregen vier advocaten die werkzaam zijn voor firma Thav Gross, dat het nalatenschap van Aretha vertegenwoordigt, ieder een vergoeding van 530.821 euro in 2019. En volgens David J. Bennett, de ‘hoofdadvocaat’ van het nalatenschap, lopen ook de kosten van de ingewikkelde overeenkomsten over de rechten van Aretha’s muziek inmiddels op.

De erfgenamen moeten overigens op 4 februari voor het gerecht verschijnen, waar rechter Jennifer Callaghan zich zal buigen over de zaak. Er wordt evenwel nog lang geen oplossing verwacht.