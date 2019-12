Streamingdiensten tasten diep in de buidel: dit zijn de best betaalde televisiesterren van 2019 Lorenzo Veppi

25 december 2019

10u00 0 Showbizz Dat er in de filmindustrie tonnen geld neergeteld wordt voor grote namen, is geen geheim. Blockbusters zoals ‘Star Wars’ leveren een stevig zakcentje op voor de acteurs, maar de laatste jaren is er een nieuwe evolutie in Hollywood bezig. Zo gaan er steeds grotere bedragen naar hoofdrolspelers in series. Apple brak dit jaar het record wanneer de maker van onder meer de iPhone het hoogste bedrag ooit op tafel legde voor een acteur per aflevering. We zetten op een rijtje wie het meeste binnenhaalt per uitzending.

8. ‘Modern Family’ cast - 450.000 euro

Na 10 succesvolle seizoenen is ‘Modern Family’ nu bezig aan het laatste ooit. Het is dan ook niet erg verbazend dat de acteurs een goed prijsje wisten te onderhandelen met zender ABC. Hoofdrolspelers Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson en Ed O’Neill mochten de afgelopen drie jaar dan ook 450.000 euro per aflevering innen. Als je weet dat er in die tijdspanne 66 afleveringen verschenen zijn, bracht dat voor ieder van hen een slordige 29,7 miljoen euro in het laatje.

7. Jason Momoa - 540.000 euro

Jason Momoa (40) heeft al heel wat successen op zijn naam staan, met onder andere ‘Aquaman’ en ‘Game of Thrones’. Die twee leverden al een aardig zakcentje op, en daar deed Apple voor zijn nieuwe streamingplatform dit jaar nog een schepje bovenop. Voor de sciencefiction-dramaserie ‘See’ kreeg Momoa zo’n 540.000 euro per aflevering, of 4,3 miljoen euro voor 8 episodes. Apple bestelde al een tweede seizoen waarvoor hij allicht hetzelfde bedrag mag verwachten.

6. Julia Roberts - 585.000 euro

Het was al heel wat jaren geleden dat Julia Roberts (52) nog te zien was in een serie, maar het aanbod van Amazon voor de thrillerreeks ‘Homecoming’ kon ze niet afslaan. Voor 10 afleveringen kreeg de ‘Pretty Woman’-actrice zo’n 5,8 miljoen euro. Een mooi extraatje, want veel films maakt de actrice ook niet meer. Met een nettowaarde van 126 miljoen euro zit Julia er wel warmpjes bij.

5. Meryl Streep - 810.000 euro

Hoe Meryl Streep tussen al haar filmprojecten nog de tijd vond om een serie op te nemen, is voor velen een raadsel. De 70-jarige actrice kreeg 810.000 euro voor elke aflevering van ‘Big Little Lies’, iets minder dan co-sterren Reese Witherspoon en Nicole Kidman. Al ligt ze daar waarschijnlijk niet wakker van, want het fortuin van Streep zou zo’n 90 miljoen euro tellen.

4. ‘The Big Bang Theory’ cast - 900.000 euro

Na 12 seizoenen kwam er dit jaar een einde aan het verhaal van ‘The Big Bang Theory’. De serie was enorm populair, en dat zorgde ervoor dat de hoofdpersonages steeds meer mochten innen. Waar Johnny Galecki, Jim Parsons en Kaley Cuoco nog 55.000 euro per aflevering verdienden tijdens het eerste seizoen, was dat anno 2019 maar liefst 900.000 euro per aflevering geworden.

3. Nicole Kidman - 900.000 euro

De Australische actrice Nicole Kidman (52) werd met 900.000 euro per aflevering evenveel betaald als collega Reese Witherspoon voor haar rol van Celeste Wright in ‘Big Little Lies’. Een mooie loonsverhoging, want voor het eerste seizoen kregen de dames ‘slechts’ 225.000 euro per episode. Een derde seizoen is nog niet in de maak, maar gelukkig werd Kidman gecast voor ‘Nine Perfect Strangers’, een nieuwe serie voor Hulu. Die zou in 2020 te zien zijn en ook daar zou ze zo’n 900.000 euro per aflevering voor binnen gaan halen.

2. Jennifer Aniston - 1,8 miljoen euro

Net zoals haar collega Reese Witherspoon kreeg Jennifer Aniston 1,8 miljoen euro voor elke aflevering van ‘The Morning Show’ op AppleTV+. Het is de eerste keer dat de 50-jarige actrice in een serie te zien is sinds ‘Friends’, en daar zal de vette cheque van 18 miljoen euro voor 10 afleveringen ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Het programma werd trouwens verlengd voor een tweede seizoen, waardoor ze in 2020 nog eens hetzelfde bedrag op haar rekening mag verwachten. Een aanzienlijke toevoeging aan het fortuin van Aniston, dat nu zo’n 217 miljoen euro telt.

1. Reese Witherspoon - 2,7 miljoen euro

‘Legally Blonde’-actrice Reese Witherspoon (43) verdient al lang haar kost niet meer met grote Hollywood blockbusters. Dit jaar was ze in twee series op verschillende platformen te zien, en dat zorgt ervoor dat ze de bestbetaalde actrice per aflevering ooit is. Witherspoon brak sowieso al een record, want voor ‘The Morning Show’ krijgt ze - samen met Jennifer Aniston - maar liefst 1,8 miljoen euro per aflevering. Producent Apple had duidelijk veel over voor de nieuwe streamingdienst AppleTV+, want dat is het hoogste bedrag ooit voor een acteur per episode. Daarnaast verdiende de blondine nog eens 900.000 euro per uitzending van ‘Big Little Lies’ op HBO. Met 17 episodes haalde Witherspoon gecombineerd zo’n 24,3 miljoen euro binnen in 2019. Dat ze er warmpjes bijzit, is een understatement.