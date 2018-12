Stralende Sylvie deelt een foto met haar nieuwe vlam Maxime Segers

14 december 2018

06u56

Bron: AD.nl 0 Celebrities Sylvie Meis (40) heeft haar relatie met de 28-jarige producer Bart Willemsen wereldkundig gemaakt. Al eerder bevestigde ze dat ze aan het daten was, maar kiekjes van de tortelduifjes bleven uit. Tot vandaag. Op Instagram is te zien hoe een stralende Sylvie haar nieuwe vlam stevig knuffelt.

Eind november doken de eerste roddels op, maar de presentatrice hield haar kaken in eerste instantie stijf op elkaar. Tóch koos ze er enkele dagen later voor om het nieuws te bevestigen: Sylvie datet inderdaad met de 28-jarige Bart Willemsen uit Tilburg.



Er doken daarna geen foto's meer op, tot vandaag. Hoogstwaarschijnlijk vond Sylvie het tijd om haar relatie wereldkundig te maken. De twee zijn op beeld vastgelegd terwijl Sylvie haar armen stevig om Barts middel klemt. Veel tekst heeft ze niet nodig: een hartje onder de foto zegt meer dan genoeg. Fans van Sylvie wensen haar alle geluk toe en hopen dat haar relatie met Bart ‘voor altijd mag standhouden.’



Naar verluidt leerde Sylvie Bart in oktober kennen op de set van de film ‘Misfit’. Meis is binnenkort in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge conrector mevrouw Himmelmann. Op de set in Amsterdam zouden de twee een goede klik met elkaar hebben gehad en telefoonnummers hebben uitgewisseld.

Relaties

Na haar scheiding van Rafael van der Vaart leek Sylvie gelukkig te zijn met de steenrijke zakenman Charbel Aouad. De twee kondigden zelfs hun verloving aan, maar de relatie strandde in oktober vorig jaar. Sylvie is daarna veel aan het daten geweest, maar het leek er tot voor kort op dat het nog geen nieuwe liefde had opgeleverd.



Op de Instagram van Bart Willemsen is vooralsnog geen spoor van Sylvie te bekennen, al behoort ze wel tot een van zijn bijna negenhonderd volgers.