Straks president Christian Genius Billionaire Kanye West? Rapper wil naam veranderen als hij verkozen wordt TDS

08 november 2019

15u56

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (42) is nog steeds serieus als het gaat om zijn politieke ambities. De rapper wil zich kandidaat stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Hij lanceerde donderdag tijdens de Fast Company’s Innovation Festival in New York zijn plannen voor de Verenigde Staten. Maar voordat hij mogelijk zijn intrek neemt in het Witte Huis, denkt Kanye erover na om zijn naam te veranderen.

“Als mensen zeggen dat ze het gek vinden om jezelf miljardair te noemen, zeg ik altijd: misschien verander ik mijn naam voor een jaar in Christian Genius Billionaire Kanye West, zodat iedereen daarna begrijpt hoe het is”, zei Kanye op het podium van het festival. De rapper begon vervolgens over zijn presidentsplannen. “Als ik in 2024 voor het presidentschap ga...”, begon Kanye, tot groot vermaak van het aanwezige publiek. “Waarom lachen jullie allemaal?”

Kanye zegt dat - als hij wordt verkozen - hij “enorm veel banen zou creëren”. “I’m not going to run, I’m going to walk”, vervolgde hij. “Ze zeggen allemaal Kanye is gek, maar een op de drie Afro-Amerikanen zit in de gevangenis en alle beroemdheden ook omdat ze niets kunnen zeggen omdat ze zo bang zijn.” Afro-Amerikanen worden volgens Kanye alleen maar gezien als een aparte bevolkingsgroep, iets dat hij zelf ervoer als modeontwerper. “Zwarte ontwerpers mogen geen mening hebben. Je mag alleen maar consument zijn.”

Goede vriend Trump

Kanye West steekt zijn wens om ooit intrek te nemen in het Witte Huis al jaren niet onder stoelen of banken. Waar hij eerst zijn pijlen richtte op 2020, plaatste hij later zijn politieke ambities in de ijskast omdat hij zijn goede vriend Donald Trump nog een termijn gunde.

“Er komt een dag dat ik de president ben en dan zal ik elke oprichter herinneren die niet de capaciteit had om te begrijpen wat we cultureel aan het doen zijn”, klonk het recent. Op welke oprichters de zanger daarmee precies doelde werd niet duidelijk, maar verderop in het gesprek noemde hij wel de namen van Facebook-baas Mark Zuckerberg en Twitter-baas Jack Dorsey.

West onthulde ook nog dat hij na de dood van zijn moeder in 2007 kampte met een seksverslaving. “Sommige mensen verliezen zichzelf in drugs en ik verloor me in seks.” Volgens Kanye werd zijn verslaving van jongs af aan gevoed door het blad Playboy, wat voor hem de deuren opende naar pornografie. “Het heeft invloed gehad op elke keuze die ik heb gemaakt van mijn 5e jaar tot aan nu.” Naar eigen zeggen is West nu ‘genezen’ van zijn verslaving.