Straks in de supermarkt: Pascale Naessens lanceert microgolfmaaltijden 18u00 0 Photo News Celebrities Supermarktketen Delhaize lanceert binnenkort een nieuwe lijn microgolfmaaltijden volgens recepten van niemand minder dan Pascale Naessens, de tv-kokkin en auteur van kookboeken die Vlamingen de voorbije jaren gezond leerde eten.

Aanstaande donderdag zullen Delhaize en Naessens de microgolfmaaltijden officieel voorstellen.

Wanneer we na een drukke werkdag even langs de supermarkt zullen kunnen passeren om snel een maaltijdje van Pascale op te pikken, komen we dan te weten.