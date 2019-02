Straffe solden bij Michael Jackson: ranch Neverland in de uitverkoop na alle heisa TDS

28 februari 2019

10u29

Neverland Ranch van de overleden popster Michael Jackson staat te koop voor amper 27,3 miljoen euro. Dat is ruim 64 miljoen euro minder dan in 2015, toen het landgoed nog voor zo'n 91 miljoen euro voor het eerst op de markt kwam. De vele ophef die de laatste dagen en weken opnieuw rond Michael Jackson is ontstaan, zou de grote boosdoener zijn.

Het gebied is ruim 100 hectare groot en ligt zo’n 210 kilometer ten noordwesten van de Amerikaanse stad Los Angeles. Het landgoed is in handen van vermogensbeheerder Colony Capital Inc. Die nam het terrein over nadat Jackson in de financiële problemen raakte. Jackson kocht Neverland in 1988 en bouwde er onder meer een pretpark en een dierentuin. Die zijn inmiddels weggehaald. Op het landgoed zijn wel een treinstation, een bioscoop en een aantal meren. Er is een gastenverblijf, een personeelsverblijf en een woonhuis met zes slaapkamers.

Michael Jackson was vaak in Neverland te zien met fans, maar stopte met het bezoeken ervan nadat de politie er invallen deed. De zanger noemde zijn landgoed Neverland, naar het fantasie-eiland uit het verhaal Peter Pan waar kinderen nooit groot worden. Hij woonde er meer dan vijftien jaar, maar raakte in de schulden en kwam er niet meer nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen op het landgoed.

Vastgoedspecialisten melden aan het Amerikaanse magazine People dat ze vrezen dat het niet makkelijk zal zijn om het domein van de hand te doen. “Het is moeilijk om voorbij te gaan aan het feit dat Neverland geassocieerd wordt met kindermisbruik. Ik denk dat 31 miljoen eigenlijk nog erg optimistisch is.”