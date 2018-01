Straf: Natalia toont strakke buikspieren op Instagram MVO

22 januari 2018

11u50 2 Celebrities Natalia is helemaal klaar voor haar deelname aan 'Boxing Stars', zo toont ze via Instagram. De zangeres is al volop aan het trainen en houdt daar een indrukwekkende set buikspieren aan over.

"Ik begin aan dit box-avontuur: eten, slapen, trainen, zingen en herhalen. Eindelijk nog eens een degelijke routine die me goed zal doen! Ik heb nog maar twee boxlessen gehad in mijn hele leven, dus laten we zien wat er gebeurt... Binnenkort ga ik de vloer aanvegen met de concurrentie!" schrijft ze bij de foto.

Natalia zal het moeten opnemen tegen één van de andere vrouwelijke deelnemers van het programma: Astrid Coppens, Laura Tesoro, Eline De Munck, Marie Verhulst, Bieke Ilegems, Stéphanie De Roover en Hilde De Baerdemaeker.