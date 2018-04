Stormy Daniels vraagt via crowdfunding om geld in zaak Trump MVO

12 april 2018

07u15 0 Celebrities Pornoactrice Stormy Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, heeft meer geld nodig om haar zaak tegen Donald Trump te financieren. Dit meldt The Blast. Stormy lanceerde op 14 maart een crowdfundingsactie, waarbij mensen geld konden storten om haar te helpen de advocatenkosten te betalen.

Oorspronkelijk zou de actie deze week aflopen, maar de pornoster heeft het met een maand verlengd. Tot op heden heeft ze omgerekend ruim driehonderdduizend euro opgehaald, maar kennelijk is dat nog niet genoeg om zichzelf te wapenen tegen het juridische team van president Trump.

"Ik heb het geld nodig om mezelf te beschermen en mijn kosten te dekken. Ik wil vrijuit kunnen spreken over wat er is voorgevallen, zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik financieel in het nauw zit. Ik wil met klem benadrukken dat alle donaties beheerd worden door mijn advocaat en niet in mijn zak verdwijnen. Ik ben dankbaar dat er veel landgenoten zijn die ook de waarheid boven tafel willen hebben en mij hierin steunen", aldus Stormy op de site van haar crowdfunding.

Trumps advocaat Michael Cohen kreeg afgelopen week bezoek van de FBI, die zijn boekhouding in beslag nam. Cohen wordt verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën. Hij betaalde Stormy een bedrag van 106.000 euro om haar te doen zwijgen over de seksuele affaire die ze met Trump zou hebben gehad tijdens zijn huwelijk met Melania. Trump zegt 'niets geweten te hebben van deze betaling'.