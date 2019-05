Stoere kok Gordon Ramsay viel flauw bij geboorte vijfde kind SD

27 mei 2019

06u42

Bron: The Daily Mail 0 Celebritie Hij staat vooral gekend als de kwade chef die andere restauranthouders met harde hand terug op het goede pad brengt, maar blijkbaar heeft ook Gordon Ramsay (52) een zachte kant. Bij de geboorte van zijn vijfde kind, Oscar, werd hij namelijk zo emotioneel dat hij flauwviel.

In een interview met The Daily Mail vertelt Gordon Ramsay hoe emotioneel hij was toen zijn vrouw Tana vorige maand beviel van zoontje Oscar. “Ik heb al in een gevechtsvliegtuig gevlogen. Ik heb enkele heel erg gevaarlijke dingen onder water gedaan. Maar ik heb me nog nooit zo kwetsbaar gevoeld als toen mijn zoon Oscar werd geboren.”

Hij gaat verder: “Ik zat daar in die kamer, me zorgen te maken over menu’s en ingrediënten, en plots komt dat kleine hoofdje te voorschijn en schrik je jezelf een bult. Ik huilde tranen met tuiten. Plots ben je niemand meer. Je staat daar maar en kijkt naar de experten die zeggen: ‘Oké, nu gaan we voor jou zorgen, Tana.’”

Geest

Maar plots voelde Ramsay zich niet zo goed meer. “Ik zag zo wit als een geest”, vertelt hij. “Ik viel neer in een stoel en viel flauw. Ze zeiden: ‘Het gaat goed met Tana. Ik denk dat we nu voor jou moeten zorgen.’ Het was gewoon zo'n waanzinnig moment, zonder controle. Ik ben een controlefreak, ik behoud altijd de controle.”

Ondanks het feit dat Ramsay en zijn vrouw Tana al vier andere kinderen hebben - Megan (21), Holly en Jack (19) en Tilly (17) - was hij voor de eerste keer aanwezig bij de bevalling. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt hij. “Tana wilde nooit dat ik haar in die situatie zag. Een keertje ging ik vliegvissen.” En dus werd het hem allemaal wat te veel toen Oscar eindelijk op het toneel verscheen. “Ik moest hem teruggeven. Ik keek in zijn ogen en dacht: ‘Oh jongen, je gaat zo kwaad op me zijn wanneer je dit te horen krijgt!’”