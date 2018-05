Sting krijgt prestigieuze universitaire eretitel MVO

Sting en zijn vrouw Trudie Styler hebben zondag een eregraad gekregen van Brown University. Het opleidingsinstituut is één van de acht universiteiten die de prestigieuze Ivy League vormen.

De zanger en zijn echtgenote waren aanwezig bij de diploma-uitreiking van de school, waar Sting een van de sprekers was. Na de speeches van een aantal net-afgestudeerden nam de Brit het woord. Volgens de lokale krant Providence Journal liet hij weten dat de toespraken hem hoopvol hadden gestemd. "Ik ben vandaag optimistisch omdat ik onderdeel was van deze feestelijke viering van diversiteit", aldus de zanger. "De toekomst is van jullie, en ik ben vandaag optimistischer dan ik gisteren was, en daar wil ik jullie voor bedanken."

Sting en Trudie kregen hun eretitels voor hun inzet voor hun Rainforest Fund, een organisatie die werkt aan het behoud van regenwouden en opkomt voor de oorspronkelijke bewoners van die gebieden.