Stijltips vanJoan Collins: “Vrouwen in jeans zijn onelegant” Redactie

19 december 2019

16u00

Denim is misschien tijdloos, maar verwacht niet dat Joan Collins een spijkerbroek hoog in het vaandel draagt. Integendeel, de 86-jarige actrice, die onsterfelijk werd als Alexis Carrington in 'Dynasty', noemt het dragen van een spijkerbroek in een interview met modebijbel 'Vogue' onflatterend en vreselijk saai.

“Ik haat jeansbroeken. En al zeker de exemplaren met gaten aan de knieën of overal scheuren”, vertelt ze. En dat is niet het enige modeverschijnsel waaraan Collins zich doodergert. “Ik hou niet van T-shirts met logo’s”, voegt ze eraan toe. “Ik kleed me graag comfortabel, maar wil ook elegant zijn. Ik pas niet echt in de levensstijl van Los Angeles. Iedereen beperkt zich tot een jeansbroek met T-shirt. De bevolking zal sterven in jeans en T-shirt, en dat vind ik mensonterend”, aldus de ‘Dynasty’-diva.

De actrice hoopt dan ook dat vrouwen meer geld gaan uitgeven aan kleren. “Niemand doet nog de moeite om zich op te kleden”, zucht Collins, die het gezicht is van modehuis Valentino. Ironisch genoeg creëerde de moeder van drie begin jaren tachtig met zakenman Philip Green wél haar eigen denimlijn ...