Stichting die Kanye West startte voor kansarme jongeren verbreekt banden met rapper

28 mei 2018

07u45 0 Celebrities De stichting die Kanye West (40) startte om kansarme jongeren te helpen in Chicago, heeft de banden met de rapper verbroken. De organisatie wijzigt zelfs haar naam, 'Donda's House', omdat dat een eerbetoon was aan de moeder van Kanye.

De actie is het resultaat van een Twitterruzie tussen collega Rhymefest, die de stichting samen met Kanye oprichtte, en Kanye's echtgenote Kim Kardashian. Die ruzie kwam weer voort uit gekibbel tussen de rapper en Drake.

Kanye is producent van het album van Pusha T, dat vrijdag uitkwam. Daarop wordt beweerd dat Drake zijn eigen teksten niet schrijft. De Canadees reageerde daarop door een foto te plaatsen van een factuur van 100.000 dollar geadresseerd aan Kanye's label voor "promotionele hulp en het reanimeren van een carrière". Rhymefest reageerde op die tweet door Drake te vragen de opbrengst te sturen naar Donda's House, omdat Kanye die stichting zou hebben laten zitten.

Missie

Kim reageerde met een reeks beschuldigingen aan het adres van Rhymefest. Daarin schreef ze ook: "Ik maak het mijn missie om Donda's House van je af te nemen en het mijn kinderen te laten runnen." Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de organisatie, die er dit weekend een verklaring uit deed. "In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur, hebben we besloten om de naam Donda's House niet meer te gebruiken. Het was een moeilijke beslissing, maar we zijn ertoe gekomen door de social media-uitlatingen van Kim Kardashian en de wens die ze daarin uitspreekt om haar familie de organisatie te laten overnemen."

Kanye's moeder Donda West overleed in 2007 op 58-jarige leeftijd. De rapper heeft nog niet gereageerd op de beslissing haar naam niet langer te gebruiken.