Stevie Wonder ondergaat niertransplantatie

07 juli 2019

08u43

Bron: ANP 1 Celebrities Stevie Wonder onderbreekt binnenkort zijn tournee zodat hij een niertransplantatie kan ondergaan. Dat maakte de 69-jarige zanger zaterdagavond bekend tijdens zijn optreden op het Londense muziekfestival British Summer Time Hyde Park.

Tegen het einde van zijn optreden zei Stevie dat hij wilde voorkomen dat er allerlei geruchten over zijn gezondheid de ronde zouden doen. “Het gaat goed met mij, helemaal goed. Ik heb al een donor en het gaat helemaal goed.” Wonder liet weten nog drie shows te geven voordat hij in september geopereerd wordt.

Vorige maand gingen er geruchten dat het slecht zou gaan met de gezondheid van de legendarische muzikant. Hij zou lijden aan nierfalen en aan de dialyses liggen. Maar dat is nooit bevestigd door Wonder.