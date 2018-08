Stevie Wonder bezoekt stervende Aretha Franklin MVO

14 augustus 2018

22u03

Bron: ANP 2 Celebrities Aretha Franklin, die thuis in Detroit op haar sterfbed ligt, heeft dinsdag bezoek gekregen van een aantal mensen die haar een warm hart toedragen. Zo kwam Stevie Wonder bij de Queen of Soul langs om haar een laatste groet te brengen.

Later op de dag kwamen ook Franklin's ex-man Glynn Turman en burgerrechtenactivist en dominee Jesse Jackson langs. Dat bevestigde haar woordvoerder Gwendolyn Quinn aan diverse Amerikaanse media.

"Aretha Franklin is de matriarch van de familie sinds al haar broers en zussen zijn overleden" aldus Quinn. "De liefde die ze heeft voor haar familie is boven alle verdenking verheven en bleek uit de warme glimlach die ze twee weken geleden met haar neef kon delen tijdens zijn zeer korte bezoek. Ze is ernstig ziek en wordt omringd door familieleden die de liefde en steun die ze hebben ontvangen zeer waarderen."

De 76-jarige Franklin lijkt de strijd, die ze sinds 2010 voert tegen kanker, te hebben verloren. Veel fans en collega's hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat het slecht gaat met Aretha.