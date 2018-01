Steven Van Herreweghe krijgt niets dan lof van zijn vriendin Katrien: "Het leven gaat nooit saai zijn met jou" KDL

12u28 0 Instagram Katrien deelde deze foto van haar en Steven op Instagram. Celebrities De eindejaarsperiode staat altijd garant voor een hele reeks lieve woorden. Ook Katrien Vanderlinden, de vriendin van Steven Van Herreweghe, liet zich op Instagram verleiden tot een lofrede voor de presentator. Het koppel vierde afgelopen weekend dat ze tien jaar een samen zijn.

"Op 30 december 2007 leerde ik deze gekke man kennen in Café Allee in Leuven. Wat een prachtig leven hebben we samen al gehad! Bedankt voor alle geweldige vrienden die je me hebt leren kennen, plekken in de wereld waar je me mee naartoe hebt genomen, onze 2 zalige ventjes, onze thuis, je geduld, je onvoorwaardelijkheid, je ongelofelijke positiviteit en natuurlijk ook de anonieme telefoontjes waarbij je me belt met een andere stem en doet alsof je Roger van het cultureel centrum van Linkebeek bent die me wilt inhuren om een videocaptatie te doen van 2 bronstige emoe’s op het podium. Love you m’n baasje, het leven gaat nooit saai zijn met jou!", schrijft Katrien bij een foto van hun beiden op Instagram. Leuk weetje, de foto werd gemaakt door een van hun zoontjes.

Steven en Katrien gingen eind 2015 een tijdje uit elkaar nadat de presentator voor de charmes van MNM-presentatrice Julie Van den Steen gevallen was, maar een jaar later kozen ze opnieuw voor elkaar.