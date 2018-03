Steven Seagal ontkent seksueel misbruik TDS

21 maart 2018

22u21

Bron: ANP 0 Celebrities Steven Seagal, die door twee vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding, zegt dat die liegen. Seagals advocaat Anthony Falangetti zegt tegen TMZ dat zijn cliënt niet schuldig is aan het seksuele wangedrag waar de vrouwen hem deze week in een persconferentie van beschuldigden.

Regina Simons, een figurante die meespeelde in On Deadly Ground, beschuldigt de acteur ervan haar verkracht te hebben in 1993. Het Nederlandse model Faviola Dadis zegt dat Seagal tijdens een auditie haar borsten vastpakte. Dat zou zijn gebeurd in 2002 in een hotel in Beverly Hills toen Faviola 18 jaar oud was.

Falangetti zegt dat de verklaringen van de vrouwen 'volledig fictief zijn' en 'totaal zijn verzonnen'. Hij zegt dat de onwaarheden 'een slechte dienst bewijzen aan vrouwen die het slachtoffer zijn van echte smeerlappen."