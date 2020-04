Stervende Freddie Mercury gaf Elton John een bijzonder cadeau: “44 jaar oud, maar ik huilde als een kind” SDE

08 april 2020

16u36

Bron: Mirror 6 Celebrities Freddie Mercury en Elton John (73) waren jarenlang de beste vrienden. Ze waren zo close dat ze koosnaampjes voor elkaar bedachten én Elton was een van de weinige mensen die tijdens Freddie’s laatste dagen aanwezig mocht zijn. In ruil bedacht de frontman van Queen hem met een wel heel bijzonder cadeau.

In 1991 voelde Freddie Mercury zijn einde naderen. Slechts een beperkt aantal mensen mocht nog op bezoek komen in die laatste dagen, waaronder goede vriend Elton John. Maar die had het moeilijk om de frontman van Queen zo kwetsbaar te zien, schrijft hij in zijn memoires. “Hij was te broos om nog uit bed te komen, hij verloor zijn zicht en zijn lichaam was bedekt met littekens ten gevolge van het kaposisarcoom (een zeldzame kanker, red.). Toch was hij nog steeds overduidelijk Freddie, volop aan het roddelen. Echt ongehoord. Ik kon niet bepalen of hij niet besefte hoe dicht hij bij de dood was, of dat hij het perfect wist, maar besloten had om zich door zijn ziekte niet te laten tegenhouden om zichzelf te zijn.”

Freddie leek ook vastbesloten om ook in zijn laatste dagen het geluk van anderen voor dat van zichzelf te plaatsen. Zo verzweeg hij tot het allerlaatste moment dat hij AIDS had om zijn fans niet ongerust te maken, maar nam hij in die moeilijke periode nog steeds de tijd om cadeautjes uit te zoeken voor zijn geliefden. Die werden bezorgd na zijn overlijden. “Freddie had alle recht om zich in die laatste dagen enkel druk te moeten maken om zijn eigen comfort”, zegt Elton. “Maar zo was hij niet. Hij leefde voor anderen." Hij vervolgt: “Freddie stierf op 24 november 1991. Weken na de begrafenis was ik nog altijd aan het rouwen. Op kerstdag ontdekte ik dat Freddie me een laatste bewijs van zijn onbaatzuchtigheid had nagelaten.”

Sharon en Melina

“Ik was aan het kniezen toen een vriend thuis langskwam. Hij gaf me iets dat ingepakt was in een kussensloop. Ik opende de sloop en binnenin ontdekte ik een schilderij van een van mijn favoriete kunstenaars, de Britse schilder Henry Scott Tuke. Freddie had er een briefje bij gestoken." En dat briefje bleek erg persoonlijk. “Jaren eerder hadden Freddie en ik koosnaampjes voor elkaar bedacht. Onze drag-queen alter ego’s”, zegt Elton. “Ik heette Sharon en hij was Melina. Op zijn briefje stond: ‘Liefste Sharon, ik dacht dat je dit wel leuk zou vinden. Veel liefs, Melina. Vrolijk kerstfeest.’”

Het cadeau raakte Elton diep. “Ik was overmand door emoties. 44 jaar oud, maar ik huilde als een kind. Deze prachtige man, stervende aan AIDS, had in zijn laatste dagen op een of andere manier een geweldig kerstcadeau voor me geregeld. Hoe droevig dat moment ook was, ik denk er vaak aan terug wanneer ik me Freddie herinner, want het vat zijn karakter perfect samen. In zijn dood herinnerde hij me aan wat hem zo speciaal maakte tijdens zijn leven.”

