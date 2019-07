Sterrenfotograaf die vaak met Kim Kardashian werkt onder vuur voor grensoverschrijdend gedrag: “Stuur al eens een naaktfoto” KD

23 juli 2019

13u07 0 Celebrities Ariana Grande heeft zich uitgesproken tegen sterrenfotograaf Marcus Hyde, met wie ze in het verleden samenwerkte. De man wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag nadat een model online screenshots deelde waarin te lezen is hoe de fotograaf aandringt op naaktfoto’s. Ariana distantieert zich van de fotograaf en noemt de verhalen “hartverscheurend”.

Sunnaya, een model dat naarstig aan haar carrière timmert, reageerde op een advertentie van fotograaf Marcus Hyde, die onder andere Kim Kardashian geregeld op de gevoelige plaat vastlegt. Marcus deed een oproep naar modellen op zijn Instagram Stories. Sunnaya reageerde op zijn verhaal, waarna er een gesprek ontstond. Hierbij probeerde Marcus het model ervan te overtuigen om naakt te poseren, waarna ze liet blijken dat ze enkel openstond om “in lingerie of gedeeltelijk naakt” te poseren.

De fotograaf gooide het daarop over een andere boeg. Hij beloofde haar een gratis fotoshoot als ze naakt voor zijn camera zou staan. Het enige wat ze nog moest doen, was enkele naaktfoto’s doorsturen naar hem. Het model gaf uiteindelijk aan in te willen gaan op zijn aanbod om naakt te poseren in ruil voor een gratis shoot. “Maar ik wil je geen naaktfoto’s sturen”, voegde ze eraan toe. De fotograaf trekt zijn aanbod hierop in. “Dan is het 2.000 dollar. Als je geen naaktfoto’s stuurt, kan ik niet zien of je het waard bent.” Sunnaya besloot dit niet zomaar te laten gebeuren en deelde de screenshots online. Marcus kreeg de volle laag van haar volgers en van enkele sterren die het bericht hadden gezien. De fotograaf verwijderde vervolgens zijn account.

Ariana werd meermaals in de verhalen over Marcus getagd omdat de ster in het verleden samenwerkte met de man. De zangeres reageerde ook op het nieuws, maar noemt Marcus Hyde niet bij naam. Op haar Stories praat ze over fotografen in het algemeen. “Ik heb net enkele schokerende en hartverscheurende verhalen gelezen”, klinkt het. “Alsjeblieft, werk niet samen met fotografen die je een onveilig gevoel geven of die je doen voelen alsof je je kleren uit moet doen wanneer je dat niet wilt. Doe het alsjeblieft niet als je het niet wilt. Als ze zeggen dat een shoot met kledij duurder is, dan is dat gestoord. Het spijt me dat dit je overkomen is. Ik beloof je dat er zoveel respectvolle, vriendelijke en getalenteerde fotografen rondlopen.” Ook de voormalige Disney Channel-actrice Bella Thorne reageerde op het nieuws. “We laten dit altijd passeren, maar dit is echt niet oké. Het wordt genormaliseerd en dat maakt het alleen maar viezer”, reageert ze woedend.

Toch is dit geen volwaardige overwinning voor Sunnaya, want ook zij dreigt haar account te verliezen. Haar post werd door Instagram verwijderd omdat het bericht - we verzinnen het niet - “te veel naakt bevat”. Haar Instagram Story waarin ze uithaalde naar Marcus werd verwijderd omdat het op ‘pestgedrag’ lijkt. De vele volgers van Sunnaya roepen ondertussen massaal op om Instagram een bericht te sturen met het verzoek om Sunnaya haar profiel te laten staan, alsook haar laatste bericht terug te plaatsen. Instagram heeft voorlopig nog niet op de heisa gereageerd.