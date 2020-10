Sterren zijn ook maar mensen: fotoboek toont acteurs achter de schermen van het theater GV

02 oktober 2020

13u09 0 Celebrities Van Orlando Bloom tot Anthony Hopkins: zelfs de grootste filmsterren kan je af en toe in de theaters van het Londense West End vinden. Het publiek ziet hen dan schitteren op de planken, maar voor ze het podium opstappen, bereiden zij zich - net zoals iedereen - backstage voor in de kleedkamers. Een wereld waar niemand welkom is, behalve Simon Annand. De Britse fotograaf mocht de grootsten der aarde fotograferen achter de schermen en bundelde de mooiste portretfoto’s in het boek ‘Time to Act’.

De kleedkamer, backstage, achter de coulissen: mysterieuze plekken waar nog mysterieuzere legendes ontstaan. Kostuums worden er gepast, grapjes uitgewisseld en tirades geschreeuwd. Het zijn ruimtes die ontoegankelijk zijn voor iedereen buiten de artiesten en de crew, Annand uitgezonderd. De fotograaf draait al 35 jaar mee achter de schermen van Britse theaterhuizen. Wereldsterren zoals Orlando Bloom, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal en Judi Dench gaven zich al, 30 minuten voordat het gordijn opengaat, volledig bloot voor de lens van de portretfotograaf.

Volgens actrice Cate Blanchett is hij de enige persoon die welkom is in haar kleedkamer, en ze schreef zelfs het voorwoord voor zijn boek: “Alleen hij, die zo lang in de repetitieruimtes heeft doorgebracht om de dynamiek vast te leggen en de beweging van de performers in actie uit te drukken, is in staat om de backstage te betreden, de camera in de hand.”

Het boek ‘Time to Act’ van Simon Annand telt 258 pagina’s en is online verkrijgbaar voor 39,99 euro.