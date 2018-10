Sterren woedend na benoeming Brett Kavanaugh Redactie

08 oktober 2018

07u42

Bron: AD.nl 0 Celebrities Ondanks de beschuldigingen van aanranding is Brett Kavanaugh zaterdagavond beëdigd als rechter van het Amerikaans Hooggerechtshof. Van Ellen DeGeneres en Jim Carrey tot Stephen King en Johnny Galecki: ve el sterren reageerden op social media woedend toen de Senaat instemde met de benoeming.

"Wat een verschrikkelijke dag in de Amerikaanse geschiedenis", twitterde komiek Kathy Griffin. Talkshowhost en comédienne Chelsea Handler noemde het een 'walgelijke dag'. "Wij zijn sterker dan deze onzin. We kunnen vechten en vechten en we zien misschien niet gelijk resultaat, maar we zullen ze zien. Onze dochters zullen ze zien. Geef niet op. Vecht harder." Actrice Lena Dunham deed het af met een emoticon van een gebroken hart.



Voorvechter van de #MeToo-beweging Alyssa Milano postte een lang verhaal waarin ze zei dat deze treurige dag de uitkomst was van een dertigjarig plan van conservatieven en lobbyisten om het gerechtelijke systeem in handen te krijgen. Ook wees de actrice erop dat Trump al 69 rechters heeft benoemd tijdens zijn ambtsperiode. "Mensen zouden f***ing bang en woest moeten zijn. Ik ben dat in ieder geval wel. We moeten onze macht terugpakken in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in november. Het is de enige manier om uit deze rotzooi te komen."

Congresverkiezingen

Ook talkshowhost Ellen DeGeneres, actrices Chloë Grace Moretz en Reese Witherspoon en acteur Josh Gad riepen hun volgers op om in november bij de congresverkiezingen hun stem te laten horen en een verschil te maken. "Echte Amerikaanse heldin. Dr. Ford riskeerde alles door de waarheid te vertellen over de bevoorrechte idioot Kavanaugh. Wreek haar in november", postte acteur Jim Carrey bij een zelfgemaakt schilderij van Christine Blasey Ford, de vrouw die Kavanaugh beschuldigd van aanranding.



Regisseuse Ava DuVernay ('Selma') zei dat ze wilde schreeuwen, razen en huilen door het nieuws van Kavanaughs benoeming. Op het vliegveld kwam ze meerdere mensen tegen die haar aanspraken over het nieuws. Met een vrouw barstte ze in tranen uit, bekende ze op Twitter. Schrijver Stephen King riep ondertussen op Twitter zijn staatssenator tot verantwoording. Hij riep haar op het goede te doen en tegen Kavanaughs benoeming te stemmen.

'The Big Bang Theory'-ster Johnny Galecki zei op Instagram zelfs dat het Amerikaanse politieke systeem kapot is. "Wat je politieke voorkeur ook mag zijn, we moeten toegeven dat deze beslissingen niet zijn genomen door de stem van het volk." Hij zette dit kracht bij door een aantal cijfers op Instagram te zetten. "Kavanaugh is genomineerd door iemand die de verkiezingen verloor op 3 miljoen absolute stemmen", zei de acteur, verwijzend naar president Trump. "De 49 senators die tegenstemden vertegenwoordigen 181,8 miljoen Amerikanen. De 51 senators die voor stemden vertegenwoordigen 143,2 miljoen mensen."

Real American heroism. Dr. Ford risked everything to tell the truth about this privileged Kavanaugh goon. Avenge her in November. https://t.co/NrLGWEXcRi pic.twitter.com/lSPtmVUH4I Jim Carrey(@ JimCarrey) link

No matter what your political opinion / affiliation might be, we must admit that these decisions are not made by “the voice of the people.” Een foto die is geplaatst door null (@sanctionedjohnnygalecki) op 07 okt 2018 om 00:31 CEST

Susan Collins says she will vote to confirm Kavanaugh, partially because the man who lied repeatedly in his confirmation hearings told her he considered Roe “settled law.” Senator Collins, there is still time to change your mind and do the right thing. Stephen King(@ StephenKing) link