Sterren reageren op hun Golden Globe nominaties

06u42 0 AFP Emma Stone Celebrities Nadat de ' Hollywood Foreign Press Association' liet weten wie de acteurs zijn die in aanmerking komen voor de Golden Globes, laten de gelukkigen weten dat ze in de wolken zijn met hun nominaties.

Zo zegt Emma Stone, genomineerd voor 'Beste Actrice in een film' dankzij haar werk in 'Battle of the Sexes': "Dankjewel voor deze eer en ongelofelijk bedankt aan de enige echte Billie Jean King. Zij is briljant, dapper en heeft de wereld veranderd. Ik zou willen dat ik half de vrouw was die zij vandaag is." Stone bedankt daarmee de tennisspeelster waarop haar film gebaseerd is. Billie Jean King daagde als eerste vrouw ooit een man uit in een match, om te bewijzen dat ze niet anders behandeld hoefde te worden.

Meryl Streep, die genomineerd werd voor 'Beste Actrice in een drama' voor haar hoofdrol in 'The Post', is ook door het dolle heen. "Ik ben erg blij dat ik deel mag uitmaken van deze film, maar ook voor Steven (Spielberg, nvdr.) en Tom (Hanks, nvdr.), en de rest van de acteurs die de film hebben gemaakt wat hij is."

Ook Reese Witherspoon kon maar niet geloven dat haar show 'Big Little Lies' genomineerd was, en dat liet ze horen op Twitter.

Wow! Thank u @GoldenGlobes for 6 noms for #BigLittleLies! Our entire team is so honored to be recognized. I’m incredibly proud that #BLL has served as a catalyst for a broader conversation about violence against women in our society & I'm so appreciative of all who watched! Xx pic.twitter.com/HZh6hlxVcN Reese Witherspoon(@ RWitherspoon) link

Hugh Jackman, genomineerd voor zijn rol in 'The Greatest Showman', is blij dat zijn bloed, zweet en tranen iets hebben opgeleverd.

Over 7 years ago we began the journey to get @GreatestShowman made into a major motion picture. Through all of the (literal) blood, sweat and tears .... giving up was never an option. As it is said - with great risk comes great reward. Thank you #HFPA! @goldenglobes pic.twitter.com/qgyZ5v9AUh Hugh Jackman(@ RealHughJackman) link

Margot Robbie vierde haar nominatie voor 'Beste Actrice' dan weer met een glaasje champagne.

Cheers to the HFPA for giving us something to celebrate this morning! THANK YOU 🙏😊⛸💖 #itonya #goldenglobes Een foto die is geplaatst door margotrobbie (@margotrobbie) op 11 dec 2017 om 20:07 CET