Sterling K. Brown schrijft geschiedenis als eerste Afro-Amerikaanse acteur met SAG Award en Golden Globe MVO

22 januari 2018

06u18 0 Celebrities Sterling K. Brown mocht zondag in Los Angeles de SAG Award voor beste acteur in een dramaserie in ontvangst nemen. De 'This Is Us'-acteur was de eerste Afro-Amerikaanse acteur die die prijs in handen kreeg.

Eerder deze maand schreef de 41-jarige acteur al geschiedenis door de eerste zwarte acteur te zijn die in diezelfde categorie een Golden Globe won. Bij de Emmy's in september was hij de eerste Afro-Amerikaanse man in 19 jaar die de award voor beste acteur in een dramaserie op zijn naam mocht schrijven.

Sterling maakte bij de SAG Awards vorig jaar kans op twee awards. Hij was toen genomineerd voor zowel zijn rol in 'This Is Us', als zijn werk in miniserie 'The People v O.J. Simpson', maar greep naast de prijzen. Toen hij zondag wél won, pakte de acteur zijn kans om jonge vakgenoten advies te geven. Hij raadde ze aan het niet voor het geld te doen, of voor de roem. "De liefde voor het vak, die moet je in leven houden. Dat is wat je blijft motiveren."

'This Is Us' viel dubbel in de prijzen: de castleden van de dramaserie kregen ook als groep de award voor beste ensemble in een dramaserie.