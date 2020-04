Stephen King biedt excuses aan voor 'voorspellen' van coronacrisis MVO

09 april 2020

15u44

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse schrijver Stephen King spreekt de laatste weken steeds vaker mensen die zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze door de coronapandemie in één van zijn boeken rondlopen. In zijn iconische roman ‘The Stand’ wordt de wereld getroffen door een pandemie die een groot deel van de wereldbevolking uitroeit.

“Het enige dat ik kan zeggen is: het spijt me”, stelt de 72-jarige auteur in een interview met de podcastsite NPR. Tegelijkertijd verbaast de pandemie King niet. “Het is niet verrassend dat in onze samenleving, waar reizen zo’n standaard onderdeel van uitmaakt, er ooit een virus zou komen dat op deze manier veel mensen zou gaan besmetten.”

De populaire schrijver denkt dat de pandemie de hele huidige generatie met littekens zal opzadelen. “Ik kan mij nog herinneren hoe mijn moeder over de Grote Depressie sprak”, memoreert de auteur. “Dat heeft voor die hele generatie een enorm litteken achtergelaten. Op zo’n zelfde manier zal mijn kleindochter als ze zelf kinderen heeft ook over deze periode gaan praten.”

King bracht onlangs een nieuwe bundel met korte verhalen uit, ‘If It Bleeds’. De verhalen hebben één hoofdpersoon, een detective met bovennatuurlijke gaven. Deze Holly Gibney werd al vaker geïntroduceerd in andere boeken van King, zoals in de populaire roman ‘The Outsider’.