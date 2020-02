Stemproblemen, fiscale fraude en het moederschap: waarom Shakira de afgelopen jaren van het toneel verdween SDE

06 februari 2020

18u00

Bron: The Guardian/Metro 0 Celebrities Afgelopen weekend zetten Jennifer Lopez (50) en Shakira (43) het Hard Rock Stadium in Miami in vuur en vlam tijdens de halftime show van de Super Bowl. Dat Jennifer - die momenteel volop in de belangstelling staat dankzij haar rol in ‘Hustlers’ - werd gevraagd, kwam niet echt als een verrassing, maar Shakira eiste de laatste jaren toch minder de aandacht op. Tijd om even opnieuw kennis te maken.

Wie aan Shakira denkt, kan niet om haar grote hits heen. ‘Whenever, wherever’, waarmee ze doorbrak. ‘Waka Waka’, het themalied voor het WK Voetbal in Zuid-Afrika, en haar samenwerkingen met Beyoncé (‘Beautiful Liar’) en Rihanna (‘Can’t Remember to Forget You’). Maar de laatste tijd is de Colombiaanse schone bij ons steeds minder op de radio te horen.

(Lees verder onder de foto.)

In 2010 liep Shakira voetballer Gerard Piqué tegen het lijf tijdens de opnames van de videoclip voor ‘Waka Waka’. Hoewel Shakira toen nog met iemand anders samen was, vond ze de Spaanse voetballer wel erg knap, en besloten ze contact te houden. Toen Shakira’s relatie op de klippen liep, vond ze opnieuw het geluk bij Gerard. “Ik begon al te denken dat God niet bestond", vertelde ze later aan Elle. “En plots ontmoette ik Gerard en begon de zon te schijnen.”

In 2013 werd hun eerste zoontje, Milan, geboren. Twee jaar later volgde zoon Sasha. “Moeder zijn is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb”, zei Shakira daarover aan The Guardian. “Ik ben nooit zeker of ik het wel goed doe. Ik trek mezelf altijd in twijfel. Ik vind het zalig om moeder te zijn, maar het is moeilijk om de balans te behouden - om ervoor te zorgen dat het moederschap je er niet van weerhoudt om ook een goed boek te lezen, om uit te gaan met je vriend/echtgenoot, om een volwassen conversatie te hebben.”

(Lees verder onder de foto.)

Liever vriendin dan vrouw

Dat ze regelmatig weg van huis is voor optredens, bemoeilijkt de zaak nog. “Het is soms moeilijk wanneer je je zoons een maand lang niet kan zien. Maar dan bellen we via FaceTime, dus we blijven constant communiceren. En dat helpt.” Wat ook helpt, is dat Gerard steeds in de bres springt. “We zijn nooit een traditioneel koppel geweest", klinkt het. “We hebben geen geschreven contract waarin we de taken verdelen ofzo, maar we zijn allebei erg betrokken bij het opvoeden en we proberen het zo goed mogelijk op te lossen. We steunen elkaar en hebben veel hulp aan onze families. We kennen geen andere manier."

De Colombiaanse zangeres is trouwens niet van plan om in het huwelijksbootje te stappen met haar knappe voetballer. “Om eerlijk te zijn: het huwelijk maakt me bang! Ik wil niet dat hij me gaat beschouwen als zijn vrouw", laat ze weten. “Ik wil dat hij me ziet als zijn geliefde, de vriendin. Ik wil dat hij alert blijft. Ik wil dat hij denkt dat alles mogelijk is qua gedrag.”

Wijwater uit Lourdes

Eind 2017 werd hun idyllische familieleventje verstoord toen Shakira een bloeding aan haar stembanden opliep - net toen ze na zeven jaar nog eens op tournee wilde met haar nieuwe album ‘El Dorado’. Ze kon nog amper praten. “Ik dacht altijd dat er dingen in mijn leven zouden verdwijnen, zoals schoonheid en jeugd. Maar ik had nooit gedacht dat mijn stem me zou verlaten, want dat maakt zo’n groot deel uit van mijn natuur. Het was mijn identiteit”, zegt ze daarover. “Dus toen ik niet kon zingen, was dat ondraaglijk. Er waren tijden dat ik niet eens uit bed kon komen - ik was zo depressief.” En het legde ook druk op haar relatie met Gerard: “Hij maakte grapjes dat je zou denken dat het fijn is wanneer je vrouw zwijgt - maar wanneer ik stil moest zijn, had hij het gevoel dat hij een ex-gedetineerde was die zijn vrijheid terugkreeg en niet wist wat hij ermee moest doen. Ik was niet positief. Ik was zo pessimistisch. Ik was echt bitter. Gerard heeft het slechtste in mij gezien.”

(Lees verder onder de foto.)

Dokters raadden haar aan om onder het mes te gaan, maar dat wilde Shakira niet. In de plaats probeerde ze hypnose en meditatie en ging ze naar Lourdes om er wijwater te gaan halen. “Ik had ofwel een operatie, ofwel een goddelijke tussenkomst nodig.” Haar stem kwam uiteindelijk zomaar terug, zonder operatie: “Het voelde aan als een soort religieuze beleving.” Eindelijk kon de zangeres opnieuw op tournee gaan.

Fiscale fraude

Haar medische problemen mogen dan van de baan zijn, maar Shakira kampt op dit moment nog steeds met financiële problemen. Niet dat ze geld te kort komt, want ze is nog steeds zo'n 300 miljoen dollar (zo'n 273 miljoen euro) waard. Maar het Spaanse parket heeft wel een rechtszaak tegen haar aangespannen vanwege fiscale fraude. De zangeres zou tussen 2011 en 2014 geen belastingen betaald hebben in Spanje, terwijl ze toen wel in het land verbleef. Volgens Shakira is Spanje pas vanaf 2015 haar fiscale residentie en woonde ze voordien op de Bahama’s, maar dat wordt door het Spaanse gerecht betwist. In februari vorig jaar zou ze al 14,5 miljoen euro betaald hebben om haar schuld te vereffenen, maar het is nog afwachten of het parket daarmee genoegen neemt.

(Lees verder onder de foto.)

Latin

Wat vooral opvalt, is dat Shakira de laatste jaren amper nog Engelstalige muziek heeft uitgebracht. In de plaats kiest ze voor de Spaanstalige muziek die in haar DNA zit: latin. En die boodschap wilde ze ook overbrengen op de Super Bowl, vertelde ze: “Ik denk dat de boodschap zal zijn: ‘Luister, ik ben een vrouw. Ik ben Latina. Het was niet gemakkelijk voor me om te komen waar ik nu ben. Dat ik op de Super Bowl sta, is het bewijs dat alles mogelijk is. Dat de dromen van een klein meisje uit Barranquilla, Colombia, uit kunnen komen. Ik zal er staan, en mij helemaal geven.”

En of ze dat gedaan heeft, voor het oog van de hele wereld. Al was er één opvallende afwezige: Gerard. Geen nood, er zit geen haar in de boter. De Spaanse voetballer moest gewoon zélf voetballen in Barcelona. Hij won trouwens met 2-1 tegen Levante. Opvallend: zowel Shakira als Gerard waren zondagavond jarig, ze werden respectievelijk 43 en 33 jaar oud.