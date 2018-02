Stefan Everts trots op zoon Liam: "Het contract is binnen!" MVO

19 februari 2018

Stefan Everts is trots op zijn zoon Liam, laat hij weten via Instagram. De jongen haalde zopas een nieuw crosscontract binnen.

Zo vader, zo zoon. Liam Everts (13) mag zich de trotse eigenaar noemen van een motorcross-contract met KTM. Zo wordt hij de voornaamste kandidaat om de eer van de Belgische motorcross hoog te houden.

Vorig jaar trok de jonge motorcrosser voor drie maanden naar Nieuw-Zeeland om daar te trainen, op eigen initiatief. Zijn vader schrikt niet van zijn ambitie. "Liam was amper tweeënhalf toen hij al met de fiets naar school reed. Zonder hulpwieltjes, hé!", zei hij vorig jaar nog in Dag Allemaal. "Daar keken de andere ouders aan de schoolpoort wel van op. Een jaar later reed hij zijn eerste meters op een motor en nog een jaar later zat hij al heel naturel op zijn motor."

Toch waakt hij over de sterren-factor van zijn zoon. "De dag dat Liam kapsones krijgt, zet ik hem meteen op zijn plaats!"

#KTMcontract✔️ Een foto die is geplaatst door null (@s72forever) op 19 feb 2018 om 08:10 CET