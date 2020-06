Steenrijke ex van Liz Hurley overleden: “Ondanks moeilijke periodes, ben ik extreem bedroefd” SDE

23 juni 2020

16u28 0 Celebrities In Los Angeles is multimiljonair Steve Bing (55) overleden. De ex van de Britse actrice Liz Hurley (55) pleegde zelfmoord nadat hij depressief raakte tijdens de lockdown, vertellen bronnen aan TMZ. Het is het einde van een turbulent leven.

Maandag sprong multimiljonair Steve Bing z'n dood tegemoet vanop de 27ste verdieping van z'n appartementsgebouw in Los Angeles. Volgens bronnen was de producent, die samen met actrice Liz Hurley een zoon heeft, tijdens de lockdown depressief geworden vanwege het gebrek aan menselijk contact.

Hurley liet ondertussen weten dat ze “extreem bedroefd” is door het nieuws. “Ook al hebben we moeilijke periodes gehad, toch zijn het de goede en mooie herinneringen aan een lieve, vriendelijke man die er uiteindelijk toe doen. Het afgelopen jaar zijn we opnieuw naar elkaar toegegroeid. We hebben voor het laatst gepraat op de 18e verjaardag van onze zoon (in april, red.). Dit is echt verschrikkelijk nieuws."

Vaderschapstesten

Bing en Hurley hebben er inderdaad een turbulente relatie opzitten. Ze leerden elkaar kennen in 2000, nadat Hurley’s relatie met Hugh Grant afsprong. Twee jaar lang hadden ze een knipperlichtrelatie, tot de actrice ontdekte dat ze zwanger was. Bing ontkende dat het zijn kind was, omdat ze niet exclusief zouden geweest zijn. Toen uitkwam dat Bing z'n ex gevraagd had om abortus te plegen, kreeg hij de bijnamen ‘Bing Laden’ en ‘Zaaddodende Maniak’ van de Britse tabloids. Uiteindelijk wees een vaderschapstest uit dat het wel degelijk om zijn kind ging. Hij beloofde dat hij elk jaar zo’n 110.213 euro in een trust zou stoppen voor Damian. Wanneer de jongen 18 zou zijn, zou hij aan het geld kunnen.

Opvallend genoeg raakte Bing in 2002, het jaar waarin Damian werd geboren, voor de tweede keer verwikkeld in een rechtszaak om het vaderschap van een kind. De Amerikaanse miljardair Kirk Kerkorian beschuldigde z'n zwangere ex-vrouw Lisa Bonder ervan hem bedrogen te hebben met Bing. Dat bleek te kloppen, ontdekte een privé-detective: Bing was de vader van Bonders ongeboren dochter: Kira.

Het bevestigde Bings reputatie van womanizer: “Hij is een man die in gelijke delen toegewijd is aan goede doelen, politiek en vrouwen", schreef een krant. Toch hield de man, die zo'n 520 miljoen euro waard zou zijn, zich het liefst uit de schijnwerpers.

Ruzie met vader

In 2018 kwam hij ongewild echter opnieuw in de aandacht te staan, toen z'n vader Peter probeerde om Damian en Kira uit z'n testament te laten schrappen. Peter wilde namelijk geen deel van z’n erfenis afstaan aan kinderen die buiten het huwelijksbed geboren waren, of die tijdens hun jeugd weinig contact hadden met hun ouders. Daardoor zou er meer geld naar de kinderen van Mary, Steve’s zus gaan. Steve en Liz sloegen daarop de handen in elkaar om dat tegen te houden. Ze kregen uiteindelijk gelijk van de rechter: Damian en Kira mochten hun erfenis houden. Om hoeveel geld het precies gaat is onduidelijk, maar het zou toch om een paar miljoen dollar per kleinkind gaan.

Bill Clinton

Damian is in ieder geval ondersteboven van de dood van z’n vader. Op Instagram schreef hij: “Dit is een erg vreemde en verwarrende tijd. Ik ben dan ook erg dankbaar dat ik omringd word door m’n geweldige vrienden en familie." Ook voormalige president Bill Clinton, een vriend van Bing, reageerde ontzet op het nieuws. “Ik hield erg veel van Steve Bing. Hij had een groot hart en wilde alles doen wat hij kon voor de mensen en de doelen waarin hij geloofde. Ik zal hem en z’n enthousiasme meer missen dan ik kan zeggen. Ik hoop dat hij eindelijk rust gevonden heeft."

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

