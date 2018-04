Steeds meer details over zijn dood: Avicii overleed in landgoed dat toebehoort aan familie van sultan MVO

27 april 2018

06u45

Bron: ANP 6 Celebrities Avicii is overleden op een landgoed dat toebehoort aan een familielid van de sultan van Oman. Dat meldt de Zweedse krant Aftonbladet op basis van een gesprek met een naaste medewerker van openbaar aanklager Nasir al Rahabi.

Uit een document dat de man laat zien aan journalisten van de krant zou blijken dat Tim 'Avicii' Bergling afgelopen vrijdag in het huis van het familielid levenloos werd gevonden. Volgens Aftonbladet is er niet alleen familie van Avicii naar de plek geweest waar hij werd gevonden. Ook medewerkers van de Zweedse ambassade in Saudi-Arabië zijn er geweest, op verzoek van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Intussen hebben zowel de familie als de ambassademedewerkers Oman verlaten.

Volgens Aftonbladet ligt het huis waar de Zweedse dj dood werd gevonden op een landgoed dat een paar kilometer buiten de hoofdstad Muscat ligt. Eerder lieten de autoriteiten van Oman al weten dat ze niet uitgaan van een misdrijf.