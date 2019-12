Star Trek-acteur René Auberjonois (79) overleden IB

09 december 2019

Acteur René Auberjonois, bekend van zijn rollen in onder andere Star Trek: Deep Space Nine, Benson en Boston Legal, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon aan The New York Times. De acteur overleed zondag in zijn huis in Los Angeles na een strijd tegen longkanker.

“We zijn diepbedroefd om te bevestigen dat René vandaag is overleden”, staat te lezen op de website van de acteur.

De eerste grote filmrol die Auberjonois te pakken had was in de film M.A.S.H. uit 1970 als John Mulcahy. In de jaren ‘90 speelde hij de rol van alien Odo in Star Trek: Deep Space Nine. Ook was hij de stem van chef Louis in The Little Mermaid.

Daarnaast speelde hij in de jaren 80 in de sitcom “Benson” en in de jaren 2000 in de reeks “Boston Legal”.

Als kleinzoon van een schilder en zoon van een journaliste en schrijver, groeide hij op in Parijs en New York, waar bij zijn carrière startte op Broadway.

Star Trek-ster William Shatner spreekt op Twitter over een “groot verlies”. “Het was een fantastische, zorgzame en intelligente man”, reageert George Takei, een andere Star Trek-acteur.

Auberjonois was getrouwd en had twee kinderen.

Star Trek Deep Space Nine actor and the voice of Chef Louis in The Little Mermaid, René Auberjonois, has passed away at 79. https://t.co/7YeTpduLgt pic.twitter.com/leZnUo0HaO IGN(@ IGN) link

This is a terrible loss. Star Trek fans knew him as Odo from Deep Space Nine. We knew him as René. He was a wonderful, caring, and intelligent man. He shall be missed. When I look out to the stars, I shall think of you, friend. https://t.co/IE2gtivRcg George Takei(@ GeorgeTakei) link

I have just heard about the death of my friend and fellow actor @reneauberjonois. To sum up his life in a tweet is nearly impossible. To Judith, Tessa & Remy I send you my love & strength. I will keep you in my thoughts and remember a wonderful friendship with René. William Shatner(@ WilliamShatner) link