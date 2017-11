Stan Van Samang: "Verschrikkelijk om zoontje pijn te zien hebben terwijl je niks kan doen" CD

09u34

Bron: Story 0 Isopix Stan Van Samang en zijn vriendin, Barbara. Celebrities In juni werd Stans zoontje Lenny geboren. Het kleintje heeft last van zware reflux, en dat baart zijn papa zorgen. "'s Nachts slaapt hij heel slecht, Barbara en ik zijn stikkapot," klinkt het. "Mocht ik Lenny niet zo graag zien, dan had ik hem al lang aan de haak gehangen. (lacht) Maar dan begint hij te lachen en weet je: dit is het mooiste wat er is."

Slapeloze nachten

"Hij heeft last van reflux en dat is geen lachertje. Bijna elke nacht moeten Barbara en ik opstaan om met hem rond te wandelen of in de zetel te zitten. Dat is een hele opoffering, maar als je ziet dat je kindje pijn heeft, doe je dat gewoon. Maar is het allemaal wel best heftig. Barbara en ik wisselen elkaar af, maar je voelt dat de vermoeidheid begint door te wegen. Niet dat we op de tippen van onze tenen lopen, maar we hebben misschien wel een korter lontje."

Daarom slaapt het koppel af en toe ook apart. "Het is onnozel om met twee wakker te worden. Na verloop van tijd ben je dan allebei een wrak. Daarom wisselen we af. De ene keer zit Barbara beneden met de baby zodat ik kan slapen, de andere keer is het mijn beurt om bij Lenny te zijn."

Zorgen

"We zijn nooit in paniek geweest," gaat hij verder. "Maar je moet je kind wel leren kennen. In het begin weet je nog niet wat hij wil en was het dus erg zoeken. Heeft hij pijn of is hij aan het zeuren? Maar daar groei je als ouder in en op den duur kun je adequater reageren. Maar het blijft verschrikkelijk om je kind pijn te zien hebben en te weten dat je niets kunt doen."

