Stan Van Samang stuurt deurwaarders naar Google, Facebook en 't Scheldt om gelekte naaktfoto’s SPS

14 september 2020

17u44

Bron: Belga 22 Celebrities De advocaten van zanger Stan Van Samang (41) hebben deurwaarders gestuurd naar de internetbedrijven Google en Facebook en naar de satirische website 't Scheldt, om ervoor te zorgen dat die de gelekte naaktbeelden van de zanger offline halen. Dat heeft Belga vernomen van de advocaten.



Al sinds een tweetal weken doen expliciete naaktbeelden van drie mannelijke BV's de ronde, voornamelijk via WhatsApp maar ook via andere sociale media zoals TikTok. Het gaat om Stan Van Samang, Peter Van de Veire (48) en Sean Dhondt (36). De beelden doken ook al op op internetfora maar één van de betrokkenen schakelde al een advocaat in om daar een einde aan te stellen. Minstens een deel van de beelden werd ook te koop aangeboden aan de satirische website 't Scheldt, die ook een artikel aan het verhaal wijdde, met geanonimiseerde foto's. In kort geding bekwam één van de betrokken BV's dat ook die beelden verwijderd moesten worden.

Woensdag meldde zanger Stan Van Samang dan via zijn advocaten dat hij klacht tegen onbekenden had ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel, en dat ook hij naar de kortgedingrechter was gestapt.



"De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft aan eenieder verbod opgelegd om die beelden te verspreiden of te bewaren", meldden de advocaten van de zanger donderdag. "De rechter heeft ook alle technologiebedrijven bevel gegeven om die beelden van hun infrastructuur te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro.”

Het is die beschikking die nu aan Google, Facebook en 't Scheldt betekend wordt via deurwaarders.

