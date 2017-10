Stan Van Samang speelt showcase in het MAS in Antwerpen 23u25 0 VIER Celebrities Stan Van Samang speelt op woensdag 11 oktober om 21u een exclusieve showcase op de zevende verdieping van het MAS, het 'Museum Aan de Stroom' in Antwerpen. Dat heeft hij aangekondigd in Gert Late Night.





Wil jij er graag bij zijn op dit exclusief optreden van Stan Van Samang? Dan moet je woensdag om 21u naar het MAS komen. "First come, first served!", laat VIER weten.