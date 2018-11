Stan Lee stierf aan hartfalen en ademhalingsproblemen KD

27 november 2018

18u31

Bron: TMZ 0 Celebrities Stan Lee (95) is overleden aan de gevolgen van hartfalen en bijkomende ademhalingsproblemen. Dat blijkt uit de overlijdensakte die de Amerikaanse site TMZ in kon kijken.

Volgens het document overleed de ‘Spider-Man’-bedenker op 12 november om 9u17 (lokale tijd) in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. De doodsoorzaak blijkt hartfalen en ademhalingsproblemen. De Marvel-legende leed ook aan een afwijking die ervoor zorgde dat er voedsel en speeksel via inademing in de longen belandde.

Uit de overlijdensakte leert TMZ ook dat Stan Lee gecremeerd werd. Zijn assen werden in een urne aan zijn 67-jarige dochter bezorgd.