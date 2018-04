Stalking, een rake klap en bedreigd met een mes: rechter oordeelt vandaag over de 'relatie' van Gordon MVO

23 april 2018

06u54

Had Gordon een relatie met Kevin B. of stalkte hij de man in wie hij dacht zijn grote liefde te hebben gevonden? Over die vraag boog een rechter zich de afgelopen weken. Maandagmiddag volgt de uitspraak.

Kevin eist een contactverbod omdat hij wordt gestalkt door Gordon. Onzin, vindt de entertainer, wiens hart in februari voor de zoveelste keer gebroken werd door de arts in opleiding uit Almere. Hij wil dat Kevin in een rectificatie erkent dat de twee een relatie hadden, zodat Gordon "gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN'er dat ik geen leugenaar ben".

Een stapelverliefde Gordon plaatste in februari foto's van hem en Kevin op social media. Daarin stelde hij de arts in opleiding voor als zijn nieuwe grote liefde. Al snel kreeg de entertainer echter reacties van mensen die ook een relatie met Kevin meenden te hebben. Zo ontdekte Gordon dat hij "maandenlang stelselmatig is bedrogen".

Intieme correspondentie

De entertainer was kapot van het bedrog en gaf Kevin "uit emotie" een klap. Ook bedreigde hij hem met een mes. Gordon wilde antwoorden, maar kreeg die niet meer van Kevin, die na de confrontatie al het contact verbrak. Hij belde, stuurde mails, appjes en sprak voicemails in, niet alleen van Kevin maar ook van vrienden en familie van de man.

Kevin stapte naar de rechter. Aanvankelijk was zijn eis dat alle foto's van en verwijzingen naar hem zouden verdwijnen van Gordons social media. Toen de zanger en presentator daar gehoor aan gaf, leek de rechtszaak van de baan. Twee weken geleden stonden de heren toch voor de rechter in Lelystad, omdat Kevin zegt nog steeds last te hebben van Gordon. "Het probleem is dat ik met rust gelaten wil worden, en dat gebeurt niet."

Ook na uitdrukkelijk aansporen van de rechter lukte het Kevin en Gordon niet tot een schikking te komen. Ondanks de waarschuwing dat er als gevolg van een vonnis waarschijnlijk intieme correspondentie van beiden op straat komt te liggen, komt het tot een uitspraak.