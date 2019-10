Stalker van Harry Styles krijgt straatverbod en voorwaardelijke celstraf Redactie

21 oktober 2019

16u46

Bron: ANP 0 Celebrities De 26-jarige man die Harry Styles enkele maanden stalkte, is door een Londense rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Ook heeft hij een straatverbod opgelegd gekregen en mag hij geen optredens van de zanger meer bijwonen, aldus de BBC.

Pablo Tarazaga-Orero, zoals de stalker heet, moet ook een taakstraf uitvoeren en een boete van 335 pond (390 euro) betalen nadat Harry melding had gemaakt van de overlast van de dakloze Spanjaard. Hij sliep buiten in de buurt van het huis van de voormalig One Direction-ster en stopte ongevraagd notities in Harry's brievenbus. Ook viel Pablo hem geregeld op straat lastig.

Harry moest getuigen tijdens de rechtszaak en deed dat van achter een scherm, zonder zichtbaar te zijn voor de verdachte. "Ik wil dat hij hulp krijgt", zou Harry tegen de rechter hebben gezegd. "Ik wil ook geen contact meer met hem hebben, direct of indirect. Zodat ik me weer veilig voel.”