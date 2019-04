Stalker Taylor Swift verdwijnt achter de tralies KDL

16 april 2019

10u07

Bron: ANP 0 Showbizz Goed nieuws voor Taylor Swift (29). De man die tot twee keer toe inbrak in het New Yorkse appartement van de zangeres, is veroordeeld tot een celstraf. Roger Alvarado moet 4 jaar de cel in en hij kreeg van de rechter de waarschuwing dat hij onder geen enkele voorwaarde contact mag zoeken met Swift.

Alvarado drong op 7 maart het huis van Taylor in SoHo, een buurt in New York, binnen. Hij werd gezien op camerabeelden, die uitwezen dat hij met een ladder de zijkant van het gebouw beklom en zo op haar patio terecht kwam. Daar sloeg de man een glazen deur in, wat voor meer dan 3.500 euro aan schade zorgde. De beveiligers die de beelden live bekeken, waarschuwden meteen de politie toen ze zagen wat er aan de hand was . Zij konden de man arresteren.

Het voorval vond plaats nadat de stalker een maand eerder was vrijgelaten na zes maanden gevangenis. Hij moest toen een straf uitzitten omdat hij in april 2018 ook al een keer het huis van de zangeres binnendrong. Toen nam hij een douche en deed een dutje op het bed van Taylor, die beide keren dat de man in overtreding was niet thuis was. Alvarado lijkt voorlopig echter geen spijt te hebben van zijn acties: “Ik wilde gewoon met haar praten, ze lijkt me een aardig en cool persoon.”