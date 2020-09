Stalker Taylor Swift moet 2,5 jaar de cel in MVO

17 september 2020

19u42

Bron: ANP 0 Celebrities Een man die Taylor Swift (30) stalkte is door een Amerikaanse rechter in de staat Texas veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij bekende volgens Amerikaanse media schuldig te zijn aan het schrijven van dreigmails en -brieven die hij stuurde naar de platenmaatschappij van de zangeres.

De stalker stuurde in totaal veertig brieven aan de platenmaatschappij. De eerste waren een verzoek van de man om met de zangeres in contact te komen. Toen hij op die brieven geen bevredigend antwoord kreeg, werden zijn schrijfsels steeds bedreigender. Drie van de brieven leverde hij persoonlijk af bij het kantoor van platenmaatschappij Big Machine Records.

Na zijn celstraf moet de man uit Austin zich nog drie jaar lang melden bij de reclassering. Daarnaast mag hij zich niet in de buurt van de zangeres vertonen.



Het was niet de eerste keer dat Swift werd gestalkt. In 2019 werd een man die tot twee keer toe inbrak in het New Yorkse appartement van de zangeres veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar.