Stalker Taylor Swift half jaar de cel in MVO

17 mei 2018

07u21 0 Celebrities Een stalker die vorig jaar probeerde in te breken in het penthouse van Taylor Swift in New York, moet een half jaar naar de gevangenis. Daarnaast kreeg hij een proeftijd opgelegd waarin hij in therapie moet en geen contact mag opnemen met de zangeres.

Mohammed Jaffar zocht eind 2016 het appartement van Taylor op en hing maanden rond de woning in de wijk Tribeca. Hij probeerde meerdere keren toegang te krijgen. Daarbij belde hij een keer een uur lang non-stop aan bij de muzikante, om de volgende dag terug te keren en nog eens 45 minuten aan de deurbel te hangen. Op beveiligingsbeelden is ook te zien hoe de man zich ophield op het dak van het gebouw en in de hal voor de deur van de 'Shake It Off'-zangeres.

De stalker belde daarnaast in de eerste twee weken van februari vorig jaar bijna 60 keer naar het management van Taylor, met het verzoek haar te spreken. Hij bekende vorig week schuld aan poging tot inbraak en kwam toen al een strafmaat overeen met de aanklager. Een rechter bekrachtigde die woensdag.