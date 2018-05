Stalker Sandra Bullock pleegt zelfmoord MVO

03 mei 2018

07u40 0 Celebrities De stalker van Sandra Bullock (53), die zich woensdag tijdens een politie-actie barricadeerde in zijn huis, heeft zichzelf doodgeschoten. Dat meldt TMZ op basis van bronnen binnen de politie van Los Angeles.

Joshua Corbett brak in 2014 in bij de actrice, die op dat moment alleen thuis was. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vijf jaar en een verplichte behandeling voor zijn psychische problemen. Ook mocht hij tot juni 2022 niet bij Sandra in de buurt komen.

De politie kwam woensdag naar zijn huis omdat hij de voorwaarden van zijn straf had overtreden. Het is niet duidelijk hoe hij precies de mist in zou zijn gegaan.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.