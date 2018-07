Stalker Paris Jackson krijgt contactverbod MVO

04 juli 2018

06u23

In Los Angeles heeft een man die Paris Jackson stalkte een contactverbod gekregen. Het model had de rechtbank om het verbod gevraagd.

Nicholas Lewis Stevens stond de 20-jarige op te wachten bij een muziekstudio in juni. Hij vertelde haar dat hij daar al vaker op haar had staan wachten, een keer zelfs 15 uur lang. Toen een vriendin van Paris zich in het gesprek mengde en aan de man vroeg wat hij daar precies deed, antwoordde hij: "Wat denk je dat ik hier doe? ik stalk die 'bitch'."

De man zou ook hebben gezegd: "Om middernacht is het allemaal voorbij. Het eindigt met een jachtgeweer of met haar." Het gezelschap belde de politie, die de stalker arresteerde. Eind van de maand dient de zaak tegen de man, tot die tijd mag hij geen contact opnemen met Paris en moet hij zo'n 100 meter van haar verwijderd blijven.