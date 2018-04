Stalker met masker, plastieken handschoenen, mes en touw probeert in te breken bij Taylor Swift MVO

18 april 2018

06u32 0 Celebrities Zaterdag werd een man opgepakt aan de villa van Taylor Swift. Die bleek gewapend met een mes. De 38-jarige Julius Sandrock zat nog in zijn proeftijd voor het verstoren van de openbare orde en het vuren van een wapen, en heeft nu een tijdelijk wapenverbod opgelegd gekregen.

De man verklaarde volgens TMZ bij zijn arrestatie dat hij uit zijn thuisstaat Colorado naar Beverly Hills was gereden om Taylor te ontmoeten. De zangeres brengt echter het grootste deel van het jaar door in New York, en was ook nu niet aanwezig. Haar beveiligingspersoneel betrapte de man toen hij gemaskerd en met plastic handschoenen aan probeerde de villa binnen te komen.

De opgetrommelde politie trof in de auto van de man een mes, meer maskers, touw en munitie aan, waarop de man opgepakt werd. Hem wordt stalking ten laste gelegd.

Eerder deze maand werd er ook al een fan gearresteerd die de villa van Taylor binnen probeerde te komen. Deze man moest door de politie van een beveiligingsmuur verwijderd worden. Hij kreeg drie dagen cel en mag zich de komende drie jaar niet in de buurt van Taylor vertonen.